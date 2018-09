Oltra no aclara si seguiría de vicepresidenta en el caso de no vencer al PSPV en las urnas La número 2 del Consell manifiesta su «deseo y ganas» de superar a los socialistas y la necesidad de agotar la legislatura EP/ S.P. VALENCIA. Lunes, 3 septiembre 2018, 00:08

Mónica Oltra ha concedido una amplia entrevista en la que prácticamente aborda todos los asuntos de actualidad sin olvidar las elecciones autonómicas del próximo año salvo que Puig dé la sorpresa y las adelante. Indicó que no le gusta hablar de 'sorpasso' al PSPV pero «la posibilidad claro que existe, está y obviamente no solo la posibilidad, sino el deseo y las ganas». «Todas las formaciones políticas lo que quieren es tener el máximo apoyo posible, nadie va a las elecciones para perderlas», añadió. Este escenario supondría, lógicamente, que Oltra pasaría a ser la presidenta de la Generalitat, un puesto para el que mostró su disposición.

No aclaró, sin embargo, si continuaría como vicepresidenta en caso de que no superaran a los socialistas. La vicepresidenta no quiso especular con los resultados y subrayó que «la gente tiene que ser lo más libre a la hora de votar y cuando el resultado está encima de la mesa hay que gestionarlo». La líder de Compromís insistió en la misma idea que ha defendido en las últimas semanas y con especial énfasis cuando las críticas entre los dos socios de Gobierno invitaban a pensar en un adelanto electoral para diciembre. Oltra sostiene que hay que agotar la legislatura. «No solo hay que agotarla y acabar lo que hemos empezado, sino que tenemos que hacerlo con los cinco sentidos puestos en la tarea de gobierno», subrayó.

La vicepresidenta admitió que, obviamente, cuando lleguen las urnas «cada formación, como es lógico, querrá tener la mayor influencia posible y el mayor apoyo, pero eso no tiene que ser obstáculo para que la labor de gobierno se lleve a cabo de la manera tan solvente como se ha hecho hasta ahora».

También fue preguntada acerca del papel de Podemos en caso de que se reeditara un Pacto del Botánico y cuál sería el rol que debería jugar la formación morada si entrara en el gobierno. La dirigente señaló que «siempre es bueno que las formaciones políticas se impliquen en el gobierno porque la gestión es coger el toro por los cuernos».

No se mostró preocupada ante una posible pérdida de confianza en el Botánico por parte de la ciudadanía en los próximos comicios. «Es que yo estoy convencida de que va a haber cuatro años más y esos cuatro años van a servir para consolidar el cambio que se ha producido en esta comunidad, que ha sido como de la noche al día».