Oltra aboga por una coalición que sume a toda la izquierda no bipartidista Mónica Oltra conversa con Ximo Puig en presencia de Martínez Dalmau y Emilio Bascuñana. / efe/morell La líder nacionalista pide «no dejar huérfanos» a los votantes progresistas y defiende una opción en la que tenga cabida el partido de Errejón REDACCIÓN/E. P. Sábado, 21 septiembre 2019, 00:47

valencia. La vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, apostó ayer por una coalición de toda la izquierda no bipartidista, incluido el el partido de Íñigo Errejón, Más Madrid, el 10 de noviembre, mediante una «alianza amplia» que permita «no dejar huérfanos a los votantes de izquierda», contra «los nostálgicos del bipartidismo».

Eso sí, la dirigente nacionalista remarcó que Compromís está «explorando todo el panorama» y que ve al partido de Errejón «muy focalizado en la Comunidad de Madrid». A la espera de la Ejecutiva de la coalición del próximo lunes, garantizó que no son «sectarios» y que pretenden «hablar con todo el mundo para lograr esa convocatoria amplia».

Hasta entonces, Oltra puntualizó en declaraciones a la Cadena Ser que se centran en buscar alianzas «en lo real, sobre lo que ya ha pasado pero es un futuro incierto en este momento», para sumar las opciones alejadas del bipartidismo. «Si todo el mundo va buscando el voto de centro, vamos a dejar huérfanas a las izquierdas», advirtió, para manifestar su confianza en lograr sumar antes del 10N a «compañeros de viaje que cubran esas esperanzas».

Respecto a si ha hablado con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, de posibles alianzas -para repetir la confluencia con la que se presentaron en 2015-, insistió en que «se está explorando todo el panorama» y que Compromís está «hablando con todo el mundo». Ahora bien, indicó que como vicepresidenta se centra en las labores de gobierno y deja las cuestiones de partido a otros. En una entrevista publicada ayer por El País, la dirigente nacionalista apostaba por entenderse en estos comicios con Unidas Podemos.

Oltra criticó que no mezclar las labores orgánica y de gobierno es algo que «desde Moncloa no se ha hecho» durante las negociaciones y que le ha «preocupado mucho». «Una cosa es el presidente en funciones y otra el candidato. Una cosa es que negocien los representantes del PSOE y otra que negocien los ministros. Esa confusión no es buena», recalcó, y recordó la «mala experiencia» en la Comunitat porque «se empieza confundiendo la sala de prensa y se acaba confundiendo la caja».

En todo caso, hizo hincapié en que una posible alianza es una «decisión colectiva» de Compromís y que su opinión tan solo es «una más». En la Ejecutiva del lunes espera «ir desentrañando cuál es el camino porque los plazos son muy cortos» hasta el 10N. Sobre el partido de Errejón, Oltra sostuvo que lo ve «muy focalizado en Madrid, donde ha sacado muy buenos resultados». Ha subrayado que «en principio» lo ve «ahí» y que desconoce «si va a haber otros movimientos», además de remarcar que no es quien para aconsejarle que se presente.