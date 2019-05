El número uno de Podemos Valencia dejará el cargo por el fracaso en el 26-M Sede de Podemos durante la noche electoral. / consuelo chambo La dirección propondrá hoy la convocatoria de un congreso extraordinario para evitar una gestora mientras voces del partido piden dimisiones en la cúpula regional A. CERVELLERA VALENCIA. Jueves, 30 mayo 2019, 00:32

El nefasto resultado de Unides Podem en la ciudad de Valencia les dejó sin posibilidad de obtener representación en el Ayuntamiento por lograr sólo un 4,17% de los votos. Desde esa noche se comenzaron a reclamar responsabilidades políticas que hoy, durante la reunión de la dirección, serán expuestas y llevarán al secretario general de la formación morada, Jaime Paulino, a poner su cargo a disposición del partido.

Fuentes de Podemos confirman que Paulino asumirá sus responsabilidades políticas durante la celebración del Consejo Ciudadano Municipal (CCM) en el que propondrá, más que una dimisión inmediata de toda la cúpula municipal, la convocatoria de un congreso extraordinario en el corto plazo para elegir una nueva dirección y al que no se presentaría. Este movimiento evitaría que el proyecto morado saltara por los aires al completo con la imposición de una gestora tal y como ha ocurrido en Castilla La Mancha después de haberse quedado fuera del parlamento autonómico. Sin embargo, no se puede descartar que en la reunión de hoy se intente forzar una dimisión inmediata de toda la dirección ya que otra de las figuras clave en el partido como es María Oliver, la que fuera candidata a la alcaldía, también ha salido muy desgastada de todo el proceso.

Desde el partido morado admiten que la persona que representaba el cambio ha sido Joan Ribó y muchos de sus simpatizantes han terminado apostando por Compromís al considerar que es una formación muy similar a Podemos. El voto dual hacia Unides Podem en la ciudad de Valencia ha sido clave para que se quedara fuera del consistorio y es que, pese a que un 11,11% de los electores de la ciudad apostó por su papeleta en las elecciones europeas, a la hora de depositar el voto de las municipales más de la mitad se decantaron por otra opciones políticas. Una situación que llevó a que no superaran la barrera electoral del 5% y se quedasen sin representación.

Sectores del partido piden replantearse la política de alianzas y tratar de volver a concurrir con Compromís

Esta debacle podría hacer replantearse a Podemos su política de alianzas. Aunque es verdad que en la mayoría de municipios valencianos su marca ha concurrido junto a Esquerra Unida siguiendo la senda marcada a nivel estatal, no se ha logrado llegar a un acuerdo con Compromís. La falta de acuerdo no sólo ha provocado que Unides Podem no haya mantenido su representación en el Ayuntamiento de Valencia sino también que los nacionalistas no hayan conseguido revalidar su eurodiputado. Además, hace tan sólo un mes se vio como en las elecciones generales Compromís perdió tres de sus cuatro representantes valencianos en el Congreso mientras Podemos mantuvo sus cinco. En los comicios estatales de 2015 y 2016 los dos partidos concurrieron juntos y lograron desbancar al PSPV como primera fuerza política de la izquierda por lo que ya hay voces en los dos proyectos que llaman a replantearse si no convendría acudir juntos a todas las citas.

Negociación autonómica

Las críticas internas no sólo se circunscriben a la cúpula municipal sino también a la autonómica que lidera Antonio Estañ. Determinados sectores del partido también reclaman que dirigentes regionales asuman sus responsabilidades ya que el resultado no sólo ha sido malo en Valencia ciudad sino en la mayoría de municipios de la Comunitat, donde se ha perdido peso respecto a 2015 y eso que entonces se presentaron candidaturas ciudadanas y no listas de forma oficial. Estos reproches se hacen, por lo menos de momento, en voz baja ya que la formación está inmersa en el proceso de negociación del futuro Consell del que formarán parte y se considera que es necesario evitar avivar la crisis interna hasta que quede claro cual va a ser el papel de Podemos en el Ejecutivo valenciano y también el peso que van a tener sus socios de Esquerra Unida.