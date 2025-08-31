Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación La subdirectora y expareja del comisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, envía un mensaje de despedida a sus compañeros en el que explica su ascenso a un cargo para el que no tenía titulación

La exdiputada del PSPV y subdirectora del MuVIM, Carmen Ninet, ha anunciado hoy a través de un mensaje interno a sus compañeros del museo dependiente de la Diputación de Valencia que se jubila. Ninet estaba siendo investigada por la propia corporación provincial en relación al encaje de su actual puesto con su titulación. Ese desajuste también ha afectado a su marido, José María Ángel, que era comisionado especial del Gobierno con motivo de la dana pero dimitió el pasado 31 de julio tras constatarse que en su expediente oficial como trabajador de la institución había un titulo universitario falso. Ninet asegura en su mensaje que este domingo se jubila «en la misma fecha que mi compañero de vida» en referencia a Ángel.

Desde la Diputación se había asegurado que todo lo relacionado con Ninet se zanjaría antes de septiembre. La exdiputada socialista ha preferido irse ella antes.

La Diputación de Valencia aceleró en agosto en su idea de solucionar el problema al descubrirse que carece de la titulación necesaria para ejercer de subdirectora del MuVIM, responsabilidad por la que un salario anual importante. La idea era que el diputado de Cultura presentase una solicitud para cesar a la que fuera dirigente socialista, un trámite pendiente de firma frente al que Ninet se ha adelantado. El principal argumento de la corporación es que se trata del único museo que tiene una plaza de subdirectora con el mismo nivel que el director, lo que supone un desdoblamiento innecesario para una institución como esta.

Ninet se va con un mensaje remitido a sus compañeros en el museo en el que relata brevemente el difícil verano pasado por ella y su marido, una situación que atribuye a una campaña orquestada, no casual. Igualmente, relata su ascenso en el escalafón de la Diputación, que considera fuera de cualquier anomalía.

La respuesta de Ninet cuando la Diputación se ha dirigido a ella para reclamarle que acreditara su formación académica para el puesto que ocupa fue responder que ella no tenía la obligación de aportar documentación y que, en cualquier caso, este material constaría en su expediente, algo en lo que insiste en su mensaje. No obstante, desde la corporación se asegura que no consta ninguna formación que justifique su promoción, requisitos sin los cuales no podría haberse producido su ascenso y contaría con una remuneración muy inferior a la lograda. La que fuera diptuada del PSPV tiene 67 años. Al ser personal laboral fijo es ella la que debe comunicar su intención de jubilarse, no se puede activar esta posibilidad, por ejemplo, desde la propia Administración. Y lo ha hecho, según explica en su comunicado.

«Me dirijo a vosotras y a vosotros para despedirme en condiciones apropiadas», empieza señalando, pera anunciar: «Me voy. Me jubilo hoy. Y lo hago en la misma fecha que mi compañero de vida. Han sido días durísimos en los que nuestra impotencia ante tanta maldad, calumnias y mentiras -todo orquestado y en absoluto fruto de la casualidad- nos ha provocado, además, un profundo dolor«.

Ángel protagonizó un intento de suicidio en L'Eliana, localidad donde vive y de la que fue alcalde durante varias legislaturas, un suceso que se produjo días después de anunciar su dimisión, que culminó en un cese oficial registrado esta misma semana por decisión del Consejo de Ministros.

«He (hemos) guardado silencio por recomendación de nuestros abogados; pero a vosotros sí quiero contaros que, si bien no acabé la carrera de Derecho, mi clasificación en la Diputación como personal LABORAL fue equiparada al grupo A, en 1986, como sucedió con otros muchos compañeros y compañeras. De eso, hace treinta y nueve años. En mi caso, las tareas y funciones de jefa de Administración de la Plaza de Toros que me fueron encomendadas, fueron el motivo» explica Ninet..

La que ha sido subdirectora del MuVIM desde 2016 subraya que su situación «consta en mi expediente laboral y certificado por el secretario de la Corporación; documentos a los que nadie, por supuesto, ha hecho referencia. De hecho, de forma absolutamente teatral, la Diputación me reclamó esos mismos documentos, que, como se ha comprobado cuando la propia Diputación me ha facilitado mi expediente personal, ya poseía la institución provincial».

«Más de cuarenta años de servicio público en la Diputación de Valencia no pueden quedar ocultos tras un entramado de inexactitudes, tergiversaciones y silencios. Constan en mi expediente más de doscientos documentos oficiales —decretos, certificados, nombramientos, publicaciones— que acreditan sin lugar a dudas mi condición y dedicación», señala la ex diputada del PSPV.

Ninet asegura que su «labor profesional a lo largo de estos años ha recorrido diversos destinos: he sido administradora de la Plaza de Toros, gerente del Teatro Principal, directora del SARC, jefa de sección de administración del CC La Beneficència (nombrada por el diputado del PP de entonces, Antonio Lis), y jefa de sección de coordinación del MuVIM (nombrada por la entonces diputada del PP, Maria Jesús Puchalt, a propuesta del entonces coordinador del área, Antonio Lis)».

«Mi vida laboral finaliza hoy, siendo subdirectora del MuVIM», explica: «En estos cuarenta y cinco años en la Diputación, ni he tenido ni he originado ningún problema con la administración pública a la que he servido con lealtad y a la que he dedicado una parte fundamental de mi vida y de mi desarrollo profesional; ni tampoco ha habido una sola queja sobre mi gestión como empleada pública. Ninguna nunca.

Para Ninet, su historial profesional da igual actualmente: «Está claro que nada de eso importa a quien necesita difundir basura y denigrar, para intentar alzarse como el »salvaor« o la »salvaora« que pone orden y concierto en una situación de despropósito y descontrol; situación que es absoluta y rotundamente falsa, como acreditan las continuas fiscalizaciones favorables de los servicios económicos y administrativos de la propia Diputación».

«Así que, menos mentiras y excusas para justificar futuras acciones pensadas de antemano. Pero, en fin, ya se verá», concluye, dando las gracias a los trabajadores del museo por su labor, desde el director a los vigilantes de seguridad o el servicio de limpieza: «Sabed que seguiré siendo feliz, porque tengo vida, amor, y aficiones e intereses suficientes para seguir siéndolo».

