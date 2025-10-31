Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator

Las primeras hipótesis apuntan a la detonación de un artefacto explosivo

EP

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:52

Una explosión registrada en el campo de maniobras de la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería), donde tiene su sede La Legión, ha dejado al menos un muerto y un herido grave en la mañana de este viernes.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía y otras cercanas a la investigación han confirmado la deflagración que se ha producido minutos antes de las 11.00 horas, conforme el aviso que se ha recibido desde el campamento.

Desde el centro coordinador se ha dado aviso a Bomberos de Almería, Policía Local de Viator, Guardia Civil y miembros del 061, que han desplazado un helicóptero hasta la zona. La Guardia Civil permanece en el lugar de los hechos intentando esclarece lo ocurrido.

Las primeras hipótesis apuntan a la detonación de un artefacto explosivo, si bien desde la Brigada de la Legión no han confirmado aún este extremo.

