Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
Ha fallecido a los 67 años víctima del cáncer con el que llevaba meses luchando
Madrid
Viernes, 15 de agosto 2025, 15:17
El expresidente de Aragón Javier Lámban ha fallecido este viernes a los 67 años tras luchar durante cuatro años contra el cáncer. El dirigente maño ... estuvo al frente del gobierno regional entre 2015 y 2023, donde se mantuvo a pesar de su enfermedad. Además, presidió la diputación de Zaragoza entre 1999 y 2011.
El presidente Jorge Azcón y el Gobierno de Aragón han transmitido su «más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros, así como a todas las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con él y compartir su vocación de servicio», han expresado en un comunicado.
En señal de duelo, se decretarán 3 días de luto oficial en toda la Comunidad Autónoma y las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales, han informado desde el Ejecutivo aragonés.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha hecho eco de la noticia en sus redes sociales: «Recibimos con gran pesar la noticia del fallecimiento de Javier Lambán. Su trayectoria y compromiso dejan una huella imborrable. Mis condolencias a su familia y seres querido«.
«Javier Lambán fue un socialista fiel a sus valores y principios hasta el último de sus días. Gobernó Aragón pensando en todos y todas, y su legado sigue vivo hoy en esa tierra. Un abrazo muy fuerte a todo el PSOE de Aragón, a su familia y amigos. Que la tierra te sea leve, compañero Javier», ha publicado el PSOE en su cuenta de X.
