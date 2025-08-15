Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Javier Lambán, expresidenta de Aragón, en una imagen de archivo EP

Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez

Ha fallecido a los 67 años víctima del cáncer con el que llevaba meses luchando

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 15 de agosto 2025, 15:17

El expresidente de Aragón Javier Lámban ha fallecido este viernes a los 67 años tras luchar durante cuatro años contra el cáncer. El dirigente maño ... estuvo al frente del gobierno regional entre 2015 y 2023, donde se mantuvo a pesar de su enfermedad. Además, presidió la diputación de Zaragoza entre 1999 y 2011.

