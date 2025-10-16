Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Muere la exdiputada e histórica feminista del PSOE Carlota Bustelo

La que fuese parlamentaria socialista ha fallecido a los 85 años

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:44

Carlota Bustelo (Madrid, 1939) ha muerto a los 85 años, según ha comunicado este jueves la dirección del PSOE de Madrid y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en un mensaje en su cuenta de X. La exdiputada del PSOE e histórica feminista fue miembro por España en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU y la primera directora del Instituto de la Mujer en 1983.

«Acabamos de conocer con enorme tristeza el fallecimiento Carlota Bustelo, una referencia del feminismo que abrió el camino por el que muchas hemos transitado después. Estaremos siempre en deuda con ella. Gracias por tu lucha, compañera», reza el tuit escrito por Montero en 'X'.

Otro de los dirigentes del PSOE que se ha pronunciado para lamentar el fallecimiento ha sido Óscar López. «Ha fallecido Carlota Bustelo. Diputada constituyente en el Congreso de los Diputados por Madrid. Gran defensora de los derechos de las mujeres. Todo un ejemplo de vida. Un abrazo a su familia, amigos y a tantas socialistas que aprendieron de ella», ha afirmado.

