Muere Elodia Ferrer, la madre del expresidente Ximo Puig

El expresident de la Generalitat, Ximo Puig, junto a sus padres, Elodia Ferrer y Joaquín Puig, en una imagen de archivo.

S. P. Sábado, 16 de agosto 2025, 12:17 | Actualizado 13:02h.

Día triste en la familia de Ximo Puig. El expresidente de la Generalitat y sus hermanos lloran la pérdida de su madre, Elodia Ferrer. El funeral se celebrará este sábado a las 19 horas en la basílica de Santa María de Morella.

El hoy embajador de España ante la OCDE ha mantenido un contacto muy estrecho con su localidad natal donde fue alcalde durante 17 años. Sus visitas al municipio eran frecuentes y no faltaba la visita a su progenitora, un ama de casa entregada a su familia y especialmente a sus hijos de los que se sentía muy orgullosa.

Elodia Ferrer nació el 18 de agosto de 1936, un mes después del levantamiento militar de Francisco Franco para terminar con la República. Toda su vida ha residido en la atractiva capital de Els Ports.

Se da la circunstancia de que el patriarca de la familia, Joaquín Puig, falleció en 2022, también en verano. El padre del expresidente, que falleció con 92 años, era camionero.