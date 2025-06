Morant, tras la entrada de la UCO en Ferraz: «Estamos asustados y estamos preocupados»

Burguera Sábado, 21 de junio 2025, 13:40 Comenta Compartir

El estupor no abandona a los socialistas. Destacados militantes lo admiten («estoy flipando») y lamentan que nada de lo que ocurra estos días puede aminorar ... el escándalo generado por el caso de corrupción destapado a través de un informe de la UCO con unos audios escandalosos, conocido tras el registro a la vivienda de José Luis Ábalos en Valencia y después de todo lo cual se ha producido la entrada de la UCO en Ferraz, la sede del PSOE. La secretaria general del PSPV y ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, Diana Morant, aseguró ayer que «nuestra militancia está muy preocupada. Estamos preocupados y estamos asustados porque la actitud de tres sinvergüenzas que nos repugna, que además yo como mujer le puedo decir que me da asco, también esa actitud machista que he podido escuchar y que he podido leer y que no representa al partido socialista».

«Y estamos asustados no porque tengamos miedo a lo que le pueda pasar a estas personas, que desde luego caiga sobre ellos con dureza toda la ley y la justicia. Nos asusta lo que le pueda pasar a un partido que como digo representa la decencia de tantas personas como en este pueblo, en Llombai, que trabajan a través del partido socialista por sus vecinos y por sus vecinas», ha indicado Morant. La dirigente socialista ha asistido este sábado al pleno de toma de posesión de Ramón Gómez como nuevo alcalde socialista de Llombai, que se ha iniciado a mediodía en el edificio consistorial del municipio. Morant ha asegurado que su partido «representa la dignidad de aquellos que perdieron incluso la vida luchando por la democracia y por las libertades que disfrutamos a día de hoy. Y el partido socialista no se merece esto. Y yo estoy aquí para defender al partido frente a aquellos que lo están dañando, que son estos tres sinvergüenzas que tuvieron la confianza del partido y que la han defraudado», en referencia a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Noticia relacionada Oleada de actos vandálicos contra las sedes del PSPV en Valencia Para Morant, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, «ha sido muy contundente, ha tomado las medidas que tocaba tomar. Yo, por ejemplo, como mujer me siento muy reconfortada por mi partido, que al escuchar estas grabaciones de Ábalos, expulsó inmediatamente y cerró ya el expediente de expulsión de Ábalos, porque ya no cabe más indignidad». Al exministro se le abrió un expediente hace 16 meses y nadie se acordó de resolverlo hasta, precisamente, que se destaparon los audios. «El PSOE está actuando sin condenas y bueno, de manera absolutamente contundente. No como otros, no como otros, no como el PP. Miren, por ejemplo, al señor Santos Cerdán, el Tribunal Supremo le dio la posibilidad de declarar de manera voluntaria. Sólo con eso el PSOE lo ha expulsado. Aquí en la Comunitat, señor Mazón, la jueza de Catarroja, también le dio la oportunidad de declarar voluntariamente y el señor Mazón no ha querido y aquí no se ha tomado ninguna decisión», ha comparado Morant.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión