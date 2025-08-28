Morant justifica la negativa del Gobierno a ayudar al Consell tras la dana en que «la Generalitat no es una víctima» La ministra niega que el Ejecutivo valenciano precise de aportaciones directas como los ayuntamientos a pesar del derribo de colegios y de la reconstruccción de infraestructuras por un valor superior a 1.500 millones

El dinero, la falta de dinero, es un elemento importante a la hora de explicar el actual clima de enfrentamiento entre el Gobierno central y la Generalitat con motivo de la reconstrucción tras la dana. No es solo la cuestión de las responsabilidades políticas que asumir respecto la gestión de ese día, que también. La nula aportación directa del Ejecutivo de Sanchez al Consell, al que solo ha autorizado endeudarse, contrasta con los más de 1.700 millones otorgados a los ayuntamientos, una cantidad tan desmesurada que, de hecho, los consistorios son incapaces de gestionarla por falta de personal para la tramitación. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no pierde oportunidad de lamentar la falta de «ayudas directas, a fondo perdido» del Gobierno a la Generalitat, a pesar de ser una región infrafinanciada desde hace décadas, lo que implica un paulatino crecimiento de la deuda y decrecimiento del margen de maniobra del Gobierno autonómico. La explicación que este jueves ha ofrecido Diana Morant, ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, a esa nula aportación es que la Generalitat «no es una víctima de la dana», una justificación que ha dejado ojiplático tanto a las fuentes de Presidencia consultadas por este periódico como a ex altos cargos de Compromís en el Consell del Botánico.

Sin ir más lejos que ayer, la Generalitat inauguró las instalaciones judiciales de Catarroja. Precisamente, el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja que investiga la gestión de la dana y que tiene imputada por la misma a exconsellera Salomé Pradas llevaba casi diez meses, hasta ahora, trabajando en la Ciudad de la Justicia porque sus dependencias fueron arrasadas por el agua. La Generalitat ha invertido 1,8 millones en la reconstrucción de ese recinto judicial.

Sin ir más lejos que esta semana, la Generalitat dio a conocer los datos sobre los derribos de colegios en la zona de las inundaciones, medida tomada por el estado ruinoso de las infraestructuras.

Sin ir más lejos que este mes, Mazón inauguró una de las carreteras que más ha tardado en ponerse en marcha, un vial de gran importancia, la CV-33, la última de las 18 carreteras autonómicas reconstruidas.

Suma y sigue. O resta, porque se trata de dinero que genera deuda y que tramita la Generalitat, que obviamente es la titular de esas infraestructuras, dotaciones públicas, que fueron arrasadas por el agua. El plan de reconstrucción dado a conocer por la propia Vicepresidencia segunda cifraba el total de la inversión vinculada al destrozo generado por la dana en cerca de 1.500 millones. En realidad, la cantidad podía dispararse hasta los 2.500 en función de los criterios para hacer las estimaciones de la afección en el amplio abanido de infraestructuras autonómicas víctimas de la dana: carreteras, colegios, juzgados, carreteras, centros de salud, centros sociales...

Sin embargo, Morant no considera que la Generalitat sea una víctima de la dana. «La Generalitat no es una víctima de la dana. Es una institución. La Generalitat sigue perdonando impuestos. En este caso ha ampliado esa rebaja de impuestos de sucesiones y donaciones hasta a los que tienen un millón en el banco. La AiREF dice que el 30% de los impuestos que se han perdonado a los más ricos en este país se han perdonado en la Comunidad», ha señalado la ministra y líder del PSPV.

«¿Por qué la Generalitat se convierte en una víctima de la dana? ¿Por qué se borra de la dana? ¿Por qué el gobierno de España tiene que poner todo el dinero también a través de la Generalitat para la dana? », se ha preguntado Morant, sin encontrar la respuesta en la infrafinanciación que ha generado una deuda tan brutal que el propio Gobierno, incluso contra el criterio del Consell (muy influenciado por la posición nacional del PP), pretende rebajarla en 11.000 millones. En redes sociales, el que fue secretario autonómico de Hacienda en los años del Botánico, Francesc Gamero, recordó esta semana a la ministra que «si pedimos dinero para la reconstrucción es porque lo que nos habéis dado son préstamos».

Morant ha destacado que «en uno de los últimos consejos de ministros antes del verano repartimos prácticamente noventa y tantos millones de euros a ayuntamientos y entidades municipales, una de ellas era la Diputación de Valencia, que recibió 20 millones de euros. Por tanto, está pagando el Gobierno de España los 20 millones de euros que la Diputación de Valencia gastó en limpiar los garajes».

«La Generalitat es una institución y no se puede borrar. ¿Ustedes se acuerdan cuando en pandemia el gobierno de España y Pedro Sánchez ponía dinero para los autónomos y Chimo Puig también ponía dinero para los autónomos? Yo me acuerdo porque era alcaldesa. Incluso los alcaldes poníamos dinero. ¿Por qué la Generalitat Valenciana se borra de la dana y se convierte en una víctima? Pues porque no han venido a gobernar. Han venido básicamente a confrontar con el gobierno de España y desde luego, a día de hoy, nueve de cada diez euros que se han invertido en la reconstrucción y en la recuperación tras la dana y en las víctimas vienen del gobierno de España. Nueve de cada diez. Solo uno de la Generalitat», ha indicado Morant.

«No nos ve una víctima porque nos ve como el enemigo», según Camarero

Por su parte, la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, ha considerado que no le extraña que Morant no vea a la Generalitat como «una víctima de la tragedia, porque en realidad la ve como una enemiga, cuando la realidad es que los colegios, los centros de salud y las infraestructuras públicas sufrieron daños gravísimos. Lo cierto es que no hemos recibido ni una sola ayuda a fondo perdido, únicamente préstamos que hipotecan el futuro de los valencianos y de nuestros nietos, y es un acto de deslealtad sin precedentes».

«La ministra habla de ayudas a los ayuntamientos, unas ayudas ante las que no cuentan ni con el personal ni con los recursos para gestionarlas, que resulta imposible poner en marcha proyectos claves como la reforma de los alcantarillados. Y por eso esta misma semana ha tenido que ser el Consell, de nuevo, el que se ponga al lado de los ayuntamientos, el que ofrezca a los ayuntamientos ayuda, el que active un mecanismo real de colaboración con los ayuntamientos. Si alguien se borró de esta tragedia fue Pedro Sánchez y su gobierno, el mismo día que salió huyendo de Paiporta en lugar de estar al lado de los vecinos. Se borró Sánchez y se borró Morant, que muestra, cada vez que tiene la oportunidad, una deslealtad sin precedentes y sin justificación con los y las valencianas afectadas por la dana», ha indicado Camarero