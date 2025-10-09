Morant insta a «convertir la indignación en esperanza» y afea que Mazón «insista en sus mentiras» Morant lamenta que «el 9 d'Octubre no sea «un día de reconocimiento a las víctimas de la dana, de cerrar heridas y mirar al futuro, sino que se haya convertido en una nueva muestra de indignidad del PP y de todo el Consell»

Siete minutos antes que el mensaje institucional del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, desde el PSPV se ha remitido un comunicado de su líder, la también ministra Diana Morant, con motivo del 9 d'Octubre. El Día de la Comunitat no será el Día de la Concordia entre los dos grandes partidos. La secretaria general de los socialistas valencianos ha centrado su mensaje en la figura de Mazón y en el rechazo social que, según ella considera, genera la permanencia del dirigente del PP en la Presidencia de la Generalitat.

Morant ha reclamado «convertir la indignación en esperanza porque la resignación nunca es la solución» y ha afeado que Mazón en este día «lejos de asumir las responsabilidades políticas por su nefasta gestión insista en sus mentiras para mantenerse en el poder a cualquier precio».

El dirigente socialista ha difundido «una declaración durante la que ha querido trasladar el apoyo de todo el pueblo valenciano a las víctimas de la tragedia más grande la historia de la Comunitat y ha insistido en que de manera mayoritaria compartimos su dolor y su indignación», según el comunicado del PSPV.

La líder de los socialistas valencianos ha señalado que «el pueblo valenciano ha demostrado que es capaz de superar toda clase de adversidades y de esta también saldremos como hemos hecho siempre» y ha subrayado que «hay alternativa».

«El 9 d'Octubre no es un día de reconocimiento a las víctimas de la DANA, de cerrar heridas y mirar al futuro, sino que se ha convertido en una nueva muestra de indignidad del PP y de todo el gobierno valenciano», ha lamentado Morant, quien ha remarcado que «estas mentiras lo único que hacen es alargar el dolor y retrasar la recuperación».

Morant ha considerado que «nunca un president ha provocado tanto rechazo y dolor a un pueblo» y ha insistido que «la Generalitat tiene las competencias sobre las Emergencias, pero también sobre los servicios básicos como son la sanidad, la educación y los servicios sociales que están sufriendo la inacción el deterioro y la privatización del Partido Popular. Este 9 d'Octubre tenemos que convertir toda la indignación en esperanza».