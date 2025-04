Morant desatiende todas las quedadas que le ofrece Baldoví desde la dana

La dana ha complicado extraordinariamente el futuro de Mazón, pero si a algo no podrá echar la culpa el dirigente del PPCV es a la ... acción conjunta de la izquierda. Ni frente a las horas más bajas de su gran rival han sido capaces, socialistas y nacionalistas valencianos, de reunirse y consensuar nada, aunque sea con fines destructivos. Ni qué hablar de presentar iniciativas constructivas conjuntas. Cada cual por su lado y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Si fuera por la labor de sus opositores, Mazón podría dormir tranquilo y a pierna suelta hasta las próximas elecciones. Y las siguientes. Y las siguientes.

La líder del PSPV, Diana Morant, mantiene su actitud de monologuista en la izquierda valenciana. Ni pide reuniones con Mazón ni atiende a las peticiones de encontrarse que, de manera reiterada, le ha hecho Joan Baldoví desde hace meses. El portavoz de Compromís asegura incluso haberle enviado una carta explicándole su intención de presentar una moción de censura. La relación entre los dos líderes de los partidos de la oposición en la Comunitat es epistolar, como en el siglo XIX. Y eso que Morant es la ministra de Ciencia e Innovación.

La secretaria general de los socialistas valencianos le contesta por intermediarios, que no son otros que la prensa o su síndic en Les Corts, José Muñoz, quien se erige, además, como el único interlocutor al que debe dirigirse Baldoví, si bien es cierto que si eso fuera así no hay nadie en la coalición nacionalista con rango homologable al de Morant, que tampoco parece demostrar interés en reunirse con Mazón.

El resultado es que nadie habla con nadie en Les Corts ni en ningún otro ámbito de la política valenciana. Sin comunicación real entre las cúpulas de los partidos de la izquierda y la derecha o incluso entre los propios actores principales de la oposición, que serían Morant y Baldoví, le guste a ella o no le guste.

Ni siquiera han sido capaces de reunirse, los dirigentes del PSPV y Compromís, para concretar algún tipo de iniciativa ante la anulación del Día de Les Corts.

Baldoví lleva meses instando a los socialistas a presentar una moción de censura contra Mazón. Sin éxito. El síndic de Compromís intenta también desde hace semanas y semanas reunirse con Morant. Sin éxito. Preguntada la propia dirigente socialista, la semana pasada obvió la cuestión y pidió «respeto» a las decisiones de los socialistas, entre las que parece incluirse no reunirse con sus compañeros de la oposición. El síndic del PSPV, José Muñoz, recalcó ayer que el interlocutor de Baldoví es él y que, eso sí, el diálogo es muy fluido. Sin embargo, para las grandes decisiones, como pasa cuando el PP intentaba negociar cualquier cosa con el PSPV en Les Corts, deben ser previamente consultadas por Muñoz con la secretaria general, que a su vez las eleva a Ferraz o, directamente, a Moncloa.

Así pues, Morant se sitúa en una especie de limbo inaccesible para los nacionalistas, que si acaso, según admitió ayer Baldoví, pueden saludarla brevemente en los encuentros ocasionales que se producen en actos como la despedida del secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, hace unos días.

«Ellos continúan en su línea de pedir unas elecciones que no se van a producir, según Mazón. Creemos que deberíamos cnvocar la moción, pero bueno, cada partido entiende lo que considera oportuno», señaló ayer Baldoví, quien reconoció no haberse reunido con Morant: «Hablamos brevemente. Seria bueno que nos reuniéramos pero cada partido hace lo que considera. No hablamos, pero ya hablaremos».

Muñoz considera que «está muy feo que Baldoví piense que no se puede reunir conmigo. Nosotros hablamos e interlocutores del PSPV no le faltan. No creo que eso sea un problema», indicó ayer Muñoz frente a la revelación del síndic de Compromís de su nula comunicación directa con Morant, que pretende liderar la oposición pero sin interlocutar con nadie de la oposición que no sea de su partido, y quizá ni siquiera con todos los dirigentes del propio PSPV. Que le pregunten a Bielsa.