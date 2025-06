Morant defiende la «contundencia» del PSOE y acusa al PP de seguir en una sede «pagada con dinero B»

La ministra de Ciencia y Tecnología, Diana Morant, no se ha salido ni un milímetro de la línea marcada por parte del partido ante el ... escándalo de corrupción conocido este jueves y que obligó al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pedir perdón. La exalcaldesa de Gandia realizó una defensa a ultranza del modo de actuar tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil respecto a varios cargos de su partido.

Tras calificar los hechos como «repugnantes», que les «enfadan, indignan y producen asco» y que no representan a la política ni al PSOE, ha recordado que una vez que ha habido «hechos y no rumores, se ha actuado de manera contundente para extirpar el problema».

Ha calificado a los implicados de «sinvergüenzas» y de «individuos que, desde luego, su actuación, no tiene nada que ver con un partido centenario, al que representan miles y miles de militantes de base, gente que ha luchado por los valores de este partido, por los valores de una sociedad más justa, más solidaria y más inclusiva».

Morant, en un acto por el décimo aniversario de Vicent Grimalt como alcalde de Dénia, quiso distinguir entre el modo de actuar del PSOE «con contundencia» y apenas unas horas después de conocer los hechos, a la manera en que lo hizo el PP, «que, por cierto, sigue celebrando sus reuniones en una sede que fue pagada con dinero B» y le acusa de intentar tapar la verdad cuando surgen casos de corrupción. La ministra quiso remarcar que este comportamiento de reacción inmediata y de solicitud de perdón no es algo común en la política española y afirmó que comprendía el enfado de la ciudadanía: «Nos sentimos profundamente defraudadas por haber confiado en las personas equivocadas».

«Conociendo al presidente, sé que se van a seguir tomando medidas, pero no quiero quitar relevancia a las que se tomaron ayer. Quiero recordar que había filtraciones y rumores, pero no se puede actuar ante los rumores, se actúa ante los hechos. Por la mañana conocíamos el informe de la UCO y por la tarde ya había una actuación del secretario general. No se puede pedir ni más rapidez ni más rotundidad», agregó.

Con respecto a la posible afección de este caso de corrupción en el seno del PSPV, la dirigente socialista señaló que la Federación valenciana, con José Luis Abalos como uno de los principales actores implicados en estos hechos, «es la más interesada es que se sepa todo».