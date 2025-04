Montoro acusa a políticos independentistas actuales de tener cuentas en Andorra

El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha negado este lunes la existencia de la llamada 'Operación Cataluña' para combatir al independentismo y, en una sesión ... muy bronca, ha puesto en marcha el ventilador, al acusar a políticos actuales del independentismo, sin citar nombres salvo el de Jordi Pujol, de tener cuentas en Andorra.

Montoro ha comparecido en la comisión de investigación que el Congreso está celebrando sobre la denominada «Operación Cataluña», que trata de esclarecer actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial para perseguir al secesionismo y hacer fracasar el 'procés'.

El exministro ha seguido la línea de otros miembros del Gobierno del PP que han intervenido previamente en la comisión de investigación. Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal o Jorge Fernández Díaz, por ejemplo, aseguraron que la única 'operación Cataluña' que conocen fue el «golpe de Estado» perpetrado por los independentistas en 2017, mientras que Montoro ha asegurado que la única operación Cataluña que le consta fue el «rescate» que el Estado hizo de la Generalitat con el fondo de liquidez autonómica (FLA). «Yo sí he conocido una 'Operación Cataluña' que ha sido la operación de rescate, ha sido la operación de proveedores, del Fondo de Liquidez Autonómica a partir de que llega un gobierno en el año 2015 claramente independentista», ha señalado. «Cataluña tenía 3.800 millones sin pagar», «estaba en quiebra», ha aseverado.

Montoro se ha empleado con dureza y ha llegado a acusar a dirigentes independentistas de tener cuentas en Andorra. Cuando algunos de los grupos le han pedido que fuera más concreto, no ha querido dar nombres. Se ha referido a Pujol y a su familia, pero no fueron dirigentes del 'procés' y el expresidente ya regularizó la célebre cuenta andorrana. Eso sí, ha incidido en que se trata de políticos actuales. «No se pueden pagar los servicios públicos, pero sí hay políticos en Cataluña que no tienen por qué preocuparse porque tienen unas cuentas abundantes de millones de euros en un país vecino llamado Andorra», ha afirmado en la comisión de investigación. «Los tienen allí sin declarar para no pagar impuestos en España», ha asegurado en el Congreso. «Ahora también tenemos ejemplos», ha reiterado.

El exministro ha salido al ataque para defenderse. La justicia andorrana investiga a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz por la llamada 'operación Cataluña'. Podrían haber buscado «mediante vías ilegales» información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras. El exdirigente del PP, ya jubilado, ha negado que su ministerio filtrara datos fiscales a la llamada policía patriótica y ha negado que acudiera a Andorra, junto a Rajoy, para presionar al banco BPA para conseguir información sobre dirigentes secesionistas. Esa entidad fue intervenida en 2015 por el Gobierno andorrano, tras una denuncia del Tesoro de los EEUU. El banco estaba acusado de blanqueo de dinero de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela.

«Nos vemos en el juzgado», le ha espetado el representante del PSOE. «O tiene pruebas o se calla», le ha replicado el exministro, que ha asegurado que durante toda la sesión se ha sentido «vejado» por los grupos de la mayoría de la investidura por tratar de implicar al Ministerio de Hacienda en la supuesta trama que elaboraba informes de los líderes secesionistas para luego filtrarlos a la prensa. «No hay nada, si fuera por ustedes ya me habrían sacado los hígados», ha rematado. «Ha venido a reírse de nosotros», le ha replicado el diputado socialista. «Nos está tomando el pelo», según ha afirmado la representante de ERC. Según el PP, «hay una banda de delincuentes» que está utilizando esta comisión de investigación para «blanquear» su golpe.

Montoro, en cambio, ha variado la posición que mantuvo durante el juicio del 'procés', en 2019, cuando afirmó que tenía un control absoluto sobre las finanzas del Govern y que aquel ejecutivo no pudo mover ni un euro para la organización del referéndum. «Hubo malversación», ha dicho. «Está sentenciada» por el Tribunal Supremo, ha agregado.