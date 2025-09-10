Montero, contra sus números: «La comunidad a la que se le perdona más deuda es la valenciana»

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles en el Congreso de los Diputados el anteproyecto de ley aprobado ... la semana pasada por el consejo de ministros que permite condonar parte de la deuda de las CCAA vinculada al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Montero, en su respuesta a la pregunta formulada por el popular Juan Bravo ha afirmado textualmente que «la Comunidad a la que más deuda se le perdona es la Comunidad de Valencia».

Montero ha reprochado al portavoz popular de Hacienda que los presidentes autonómicos del PP «traicionen los intereses de sus territorios para ponerse al dictado de Génova». En otro momento, la ministra ha acusado al PP de estar sólo en su rechazo a la condonación de la deuda. «Están en brazos de Vox», ha sentenciado.

La posición de la número dos del PSOE es la que viene sosteniendo también, como no podía ser de otra forma, el socialismo valenciano. Sin embargo, la afirmación de que la Comunitat Valenciana es «a la que más deuda se le perdona» resulta más que discutible. La propuesta del ministerio que dirige Montero prevé una condonación de 11.210 millones de euros para esta región.

En términos absolutos, dos CCAA, Andalucía y Cataluña, lograrían en el caso de acogerse a esta propuesta, una quita de deuda superior a la Comunitat. Para Andalucía se prevé un recorte de 18.791 millones de euros, mientras que para Cataluña esa condonación alcanzaría los 17.104 millones de euros. Amas cifras son obviamente superiores a los 11.210 millones previstos para la Comunitat. En términos porcentuales sobre el total de los 83.252 millones que el Gobierno prevé condonar, la cifra valenciana también es la tercera.

Pero, el dato a tener más en cuenta es el que hace referencia a la deuda condonada respecto al volumen total de deuda. La Comunitat Valenciana es la segunda más endeudada de todas las autonomías, con unos números rojos que según los últimos datos del Banco de España correspondientes al cierre de 2023 –la cifra que toma el ministerio de Hacienda- es de 57.996 millones de euros. Sólo Cataluña tiene una deuda mayor.

En comparación con esa deuda de la Comunitat,esos 11.210 millones representan menos del 20%, exactamente el 19,3%, del total de la deuda pública valenciana. Para Cataluña, los 17.104 millones que condona el Gobierno representan una quita del 20,2% de su deuda. Y para Andalucía, condonar 18.791 millones representa quitarle la mitad de sus números rojos, el 49,6%. Por tanto, ambas regiones salen mejor paradas que la Comunitat Valenciana.

No sólo eso, el dato valenciano no tiene en cuenta que el origen de la gigantesca deuda valenciana, equivalente a más del 40% de su PIB tiene su origen en una infrafinanciación que se arrastra desde 2002. Y esa afirmación la sostienen todos los grupos políticos, pero también la patronal, los sindicatos y todas las entidades que se dedican a la elaboración de estudios sobre las cuentas públicas. Esa infrafinanciación por falta de ingresos se sitúa en el entorno de los 47.000 millones de euros. Los 11.210 millones de euros representan menos de una cuarta parte de esa cifra.

El único dato con el que Montero puede sostener parcialmente su afirmación sobre el impacto de la deuda para la Comunitat es el relativo a la población. Y en concreto, la población ajustada. Los 83.252 millones de quita global equivalen a una media de 1.892 euros por habitante ajustado. Los datos por CCAA sitúan a la Región de Murcia (2.284,5 euros) Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana, (2.284,4 euros por habitante en las tres) y Castilla-La Mancha (2.284,3 euros) como las más beneficiadas. Les seguirían Baleares (1.551,3 euros), Aragón (1.505,7 euros), Extremadura (1.505,6 euros), Islas Canarias (1.498,5 euros). Cerraría el ranking la Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria y La Rioja (1.368,9 euros por habitante ajustado en todas).

Montero se ha referido también en el Congreso a la 'soledad' del PP a la hora de rechazar la quita de la deuda. En realidad, en Les Corts, la posición solitaria la ocupa el PSPV, que es el único grupo que defiende las bondades de la propuesta de Hacienda. Tanto el PP como Vox y Compromís han venido sosteniendo con diferentes argumentos que la cifra de quita de deuda que maneja Montero se queda lejos de lo que le correspondería a la Comunitat como de poder servir para volver a salir a los mercados financieros.