Mónica Oltra: «El 26 de mayo o el 28 de abril, Compromís saldrá a ganar la Generalitat» Mónica Oltra. / EFE La vicepresidenta del Consell asegura que está «completamente de acuerdo» con Puig de que «no hay razones políticas para adelantar las elecciones autonómicas» EFE Sábado, 2 marzo 2019, 13:33

La vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha asegurado que está «completamente de acuerdo» con el president, Ximo Puig, de que «no hay razones políticas» para adelantar las elecciones autonómicas aunque ha dicho que, sean 26 de mayo o 28 de abril, saldrán «a ganar la Generalitat».

Oltra ha respondido así antes del acto de presentación de las candidaturas de Compromís a las elecciones europeas y autonómicas a preguntas de los periodistas sobre si había alguna novedad respecto a un posible adelanto electoral, después de que este viernes ya hubiera dicho que «no concurren» razones para que se diera.

«Ayer quedó claro lo que en los últimos meses el president y yo hemos hablado y estamos completamente de acuerdo pero no hay ninguna novedad de ayer a hoy. Entendemos que no hay razones políticas para avanzar unas elecciones«, ha afirmado.

Según Oltra, unos comicios se adelantan como hizo Pedro Sánchez con las elecciones generales «porque no sacas adelante un presupuestos, no tienes estabilidad parlamentaria o porque no te votan en el parlamento tus proyectos pero ese no es el caso del Gobierno del Botànico«.

«Todos los proyectos de ley que hemos llevado se han aprobado, hemos aprobado cuatro presupuestos en tiempo y forma y hemos cumplido con el compromiso que teníamos con los ciudadanos con ese Pacto del Botánico que mejora sensiblemente la vida de la gente«, ha añadido.

En ese sentido, ha asegurado que la diferencia de cómo se vivía en la Comunitat a cómo vive ahora es «palpable« y ha recordado que ya no hay que pagar libros de texto, ni medicamentos si no tienes posibilidades y que hay 66.000 personas más en la dependencia que antes no estaban.

A su juicio, «todo eso ha hecho avanzar a los hombres y mujeres que viven en nuestra comunidad y por eso no hay razones políticas para avanzar las elecciones«.

En cualquier caso, ha añadido, que en las elecciones generales del 28 de abril, su formación saldrá a ganar un grupo parlamentario «que defienda los intereses de los valencianos en el Congreso y el Senado« y que el 26 de mayo, irán a ganar las alcaldías en las municipales.

«26 de mayo o 28 de abril, Comoromís saldara a ganar la Generlitat pare a que estas políticas se profundicen y la legislatura que viene sea la de la transformación«, ha sentenciado.

Ha señalado que no había hablado con Puig en las últimas horas y preguntas sobre si podría ser un aviso las declaraciones de un dirigentes socialista recordando que la potestad para convocar elecciones es de Puig, ha afirmado que en política, le «gusta más» relacionarse «desde la lealtad y el diálogo no desde los avisos» y que, por tanto, «no» los comenta.