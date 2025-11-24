Mompó achaca a los técnicos el liderazgo del Cecopi

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha señalado directa y claramente a los máximos responsables técnicos como los que llevaban «la voz ... cantante» en el Cecopi durante la tarde de la dana, si bien considera el gran fallo aquel 29 de octubre fue la falta de información. Así lo ha indicado en su comparecencia Mompó ha señalado con claridad al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y al que era en aquel momento inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset (actualmente jubilado), como los que lideraban la reunión. «Mi sensación es que controlaban la situación», y es más: «Allí no habían grandes discusiones». Todo estaba bajo control, pero era una sensación errónea que, según Mompó, se debía a la falta de información.

El dirigente provincial del PP, al igual que anteriormente la vicepresidenta Susana Camarero, ha evitado pronunciarse sobre la gestión del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Mompó no ha querido señalar si el jefe del Consell en funciones mintió o no mintió la semana pasada cuando aseguró que no se supo nada de personas fallecidas hasta las cinco de la mañana a pesar de que a las 00.30 horas ya anunció en À Punt de la posibilidad de que hubieran muertos.

La izquierda reconoció el papel de Mompó por considerar que su actuación fue «proactiva» y que estaba «donde tocaba». Nacionalistas vascos, catalanes y valencianos le transmiten su sensación de que el líder del PP hizo lo que pudo pero le reprochan sus «silencios».

Mompó, de manera reiterada, ha señalado que el Cecopi estaba en manos de los técnicos, y que cuando pide enviar el EsAlert «de una puta vez», ha indicado que era un comentario general «porque estaba nervioso» y por tener la sensación de que «se tardaba mucho» en enviar el mensaje.

También de forma reiterada se ha querido que Mompó entrase en la suposición de que si esa falta de liderazgo político se hubiera atenuado con la presencia de Mazón en el Cecopi. Sin embargo, el presidente de la Diputación de Valencia ha repetido «por activa y por pasiva» (una muletilla que empleó mucho) que el problema era la falta de información. «Entiendo que no se entienda que la información no llegase al Cecopi, pero por increíble que parezca eso es lo que pasó», insiste Mompó en todo momento.

Mompó ha considerado que las administraciones no colaboran como deberían, que si la Comunitat estuviera gobernada por el PSOE el Gobierno hubiera actuado entonces y actuaría ahora de otro modo, «y creo que eso lo piensa cualquier valenciano». El dirigente popular ha recordado que las ayudas del Estado no se pueden ejecutar desde municipios colapsados administrativamente. «Mi sensación es que parece que no hayamos aprendido demasiado», ha señalado Mompó, para quien «hay muchos valencianos que les gustaría pasar página, con el alcantarillado limpio y con las ayudas ejecutadas».

El socialista Sarrià ha querido saber con qué alcaldes habló durante el día de la dana y le ha resultado curioso «lo que le cuesta usted recordar». Mompó ha negado haber estado informado de las actuaciones de los bomberos del consorcio provincial.

«No recuerda con quién habló, no recuerda las conversaciones, no recuerda si era informado o no por sus diputados, no recuerda recesos, no recuerda si Pradas dirigía o no. Creo que se ha puesto usted en valor en las semanas posteriores a la dana y después ha reculado», ha considerado Sarrià, que posteriormente ha recibido el reproche de Fernando de Rosa, diputado del PP, por ser el diputado socialista uno de los que participó muy activamente en la votación celebrada en el Congreso al día siguiente, el 30 de octubre, para consolidar el control de Gobierno de RTVE.

Dentro de un modo correcto, educado, pero no exento de tensión y de duros juicios de valor, Sarrià ha reclamado a Mompó que dijese «la verdad» y admitiese que, después de la entrevista «tan lucidora» en La Sexta, ha cambiado «la versión radicalmente» ante la jueza. El valenciano Sarrià ha insistido en las llamadas del presidente de la Diputación a alcaldes, Mazón... incluida la de su hermana, que un año después todavía no se ha logrado aclarar si habló con ella o no o qué. Todo un poco confuso, pero es que Mompó ha recordado que la situación era caótica.