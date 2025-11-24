Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
Vicent Mompó, en el Congreso. EFE

Mompó achaca a los técnicos el liderazgo del Cecopi

El presidente de la Diputación de Valencia admite su «sorpresa» por la falta de dirección política en el centro de operaciones el día de la dana y asegura que tenía la sensación de que Basset y Suárez «controlaban la situación»

A. Rallo
Burguera

A. Rallo y Burguera

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:17

Comenta

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha señalado directa y claramente a los máximos responsables técnicos como los que llevaban «la voz ... cantante» en el Cecopi durante la tarde de la dana, si bien considera el gran fallo aquel 29 de octubre fue la falta de información. Así lo ha indicado en su comparecencia Mompó ha señalado con claridad al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y al que era en aquel momento inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset (actualmente jubilado), como los que lideraban la reunión. «Mi sensación es que controlaban la situación», y es más: «Allí no habían grandes discusiones». Todo estaba bajo control, pero era una sensación errónea que, según Mompó, se debía a la falta de información.

