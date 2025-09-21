Merino presume de reducir el déficit en 687 millones y el PSPV sostiene que miente para que Mazón no la saque del Consell

La Generalitat Valenciana ha anunciado una reducción de 687 millones de euros en su déficit del primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del ... año anterior. La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, aseguró que la bajada responde a las medidas de control y eficiencia del gasto implementadas por el Consell y al buen desempeño de los ingresos, en particular por tributos propios.

El resultado del Consell se obtiene de los cálculos homogeneizados de la Dirección General de Financiación de la Generalitat a partir de los datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). De tal forma que el déficit acumulado hasta junio se situó en 958,8 millones de euros, equivalente al 0,61% del PIB regional, frente a los 1.645,9 millones de euros de 2024 (1,13% del PIB).

Incluyendo el gasto extraordinario de la DANA, que ascendió a 660 millones de euros, el déficit de la Generalitat en el primer semestre sería de 1.618,8 millones, un 1,04% del PIB. En todo caso, la cifra refleja una mejora notable respecto a 2024, según los datos que maneja el Consell.

El descenso se explica, por una parte, por el incremento de los ingresos, impulsado por la buena marcha de la economía y el positivo comportamiento de los impuestos propios. La recaudación por tributos propios y cedidos se ha incrementado 21 % hasta los 1.433 millones de euros en lo que va de año, según el Consell.

Por el lado de los gastos, la consellera Ruth Merino señaló las medidas de eficiencia en el gasto que el Consell aplica desde el inicio de la legislatura como una de las claves de la bajada sostenida del déficit de los últimos meses. La evolución del gasto en el primer semestre refleja, además, un efecto base derivado del mayor incremento del capítulo I en 2024 por la aplicación de los incrementos salariales pactados para los empleados públicos. Una de las claves del Consell fue la racionalización del sector público y el control del gasto frente a la supuesta etapa de expansión del Botánico.

Merino recordó que esta bajada de 687 millones en el déficit del primer semestre se suma a la reducción de 1.300 millones conseguida en los dos primeros años del Consell de Carlos Mazón, «lo que confirma la senda de saneamiento de las cuentas públicas emprendida por el Consell».

Con todo, la consellera de Hacienda ha reiterado la necesidad de que el Gobierno de España aborde de forma urgente la reforma del sistema de financiación autonómica «injusto y que lastra el desarrollo de la Comunitat Valenciana». Al respecto, cabe recordar que, con los datos del último ejercicio liquidado del sistema de financiación, la diferencia entre los habitantes mejor financiados y los de la Comunitat Valenciana es de 1.098 euros.

«Mientras el Gobierno de España permite esta injusticia y perpetúa la desigualdad pactando privilegios con los separatistas catalanes para mantenerse en el poder, el Consell continuará aplicando medidas de eficiencia del gasto y de impulso a la recuperación económica para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y la estabilidad financiera», anunció Merino.

El portavoz adjunto del grupo socialista en Les Corts, Toni Gaspar, en cambio, ha acusado a la consellera «maquillar» el déficit de la Generalitat registrado hasta el mes de junio, «retorciendo» las cifras en «un intento de hacer méritos para salvarse de la escabechina anunciada» por el 'president' Mazón, quien avanzó que en noviembre efectuará una remodelación de su Consell.

Gaspar no dudó en reprochar a la consellera «que se invente cifras. Según sus datos, el déficit oficial, que es el que certifica cada mes la Intervención General del Estado (IGAE), fue hasta el 30 de junio de 3.526 millones de euros, el 2,26% del PIB, la mayor de todas las CCAA y el doble de la media de España (1,12%) »sin contar los anticipos del sistema de financiación que el Gobierno de España le inyectó a la Generalitat hasta junio«.