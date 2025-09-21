Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva de este domingo entrega más de 159.028 a un unico jugador en una popular provincia de España
Ruth Merino, en una rueda de prensa del Consell. J. L. bort

Merino presume de reducir el déficit en 687 millones y el PSPV sostiene que miente para que Mazón no la saque del Consell

La consellera de Hacienda asegura que el recorte es producto del control del gasto y el aumento de la recaudación de impuestos

S. P.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:41

La Generalitat Valenciana ha anunciado una reducción de 687 millones de euros en su déficit del primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del ... año anterior. La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, aseguró que la bajada responde a las medidas de control y eficiencia del gasto implementadas por el Consell y al buen desempeño de los ingresos, en particular por tributos propios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Le pierden a una mujer la vesícula en el hospital y al encontrarla, el análisis revela que tiene un cáncer muy avanzado
  2. 2 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  3. 3 La relación tóxica que destapó la trama de visados en el consulado dominicano en Valencia
  4. 4

    Manuel Carrasco, un Salvaje en el Roig Arena de Valencia
  5. 5

    El show de Santamaría
  6. 6 Una furgoneta choca con una rotonda en la avenida Tarongers de Valencia
  7. 7 La Ley lo respalda: los inquilinos podrán quedarse en la vivienda aunque el propietario no renueve el contrato
  8. 8 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  9. 9

    La causa de la dana: «Sálvese quien pueda»
  10. 10 Dos heridos en el incendio de una finca declarada en ruina tras la dana en Torrent

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Merino presume de reducir el déficit en 687 millones y el PSPV sostiene que miente para que Mazón no la saque del Consell

Merino presume de reducir el déficit en 687 millones y el PSPV sostiene que miente para que Mazón no la saque del Consell