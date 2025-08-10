Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva premia con 38.854 euros a cinco jugadores este sábado y el bote sube a 50 millones
José Luis Ábalos, el 21 de febrero de 2024, tras afirmar ante los periodistas que se acababa de enterar de la detención de Koldo EP

En la mente del corrupto

Patrones ·

Los acusados por estos delitos comparten rasgos como la falta de empatía y el narcisismo, pero también tienen don de gentes y son «simpatiquísimos»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:19

Me he enterado ahora y me he quedado estupefacto. Es una noticia difícil de creer. Estoy muy decepcionado. Estas cosas duelen, es un golpe». El ... 21 de febrero de 2024, solo 24 horas después de que su exasesor Koldo García hubiera sido detenido, el exministro de Transportes y diputado José Luis Ábalos respondía a los periodistas que se acababa de enterar de que su subordinado podía estar inmerso en asunto turbios. Visto con la fenomenal perspectiva que ofrece el informe de la UCO sobre el 'caso Cerdán', la interpretación de Ábalos merecería una nominación a los Goya, pero aquella cara de enorme y fingida sorpresa también ofrece información sobre los mecanismos mentales que los corruptos desarrollan primero para actuar, luego para disimular y al final, para intentar salvarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de avioneta en Requena
  2. 2 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  3. 3

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  4. 4 Kempes: «Me haría ilusión volver, pero con esta gente no»
  5. 5

    La fiesta privada que da comienzo a las vacaciones: «Nos quedamos boquiabiertos»
  6. 6 La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este sábado a 9 grados en plena canícula
  7. 7

    El hombre sin rostro que cultiva la inmovilidad en la Plaza de la Reina
  8. 8

    Los desagües auxiliares de las presas de Forata y Buseo estaban inoperativos el 29-O
  9. 9 Movistar Plus anuncia la llegada de un nuevo canal para todos los clientes de MiMovistar: cómo verlo totalmente gratis sin coste adicional
  10. 10 Rafa Nadal y Mery Perelló se convierten en padres por segunda vez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias En la mente del corrupto

En la mente del corrupto