Mazón, sobre si volverá a intentar ser presidente: «Yo me presento a la reconstrucción»

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, vive su peor agosto desde la llegada al Palau. Su ausencia en los momentos capitales de la gestión ... de la dana sigue lastrando su acción de Gobierno pese a que en los últimos meses, los errores de PSPV -crisis de los currículums y el caso Koldo- le han dado cierto aire. Pero la incertidumbre acerca de su futuro político, en algunos casos incentivada por el propio partido y su presidente Alberto Núñez Feijóo, se mantiene en niveles casi insoportables para la institución.

El dirigente acudió ayer a Elche a la presentación de una nueva unidad de salud mental dedicada a la población más joven, uno de los compromisos de este Consell. ·«De estar la cuarta por la cola, hemos pasado al pódium de las tres primeras comunidades de España en atención, en recursos, en camas, en prevención y sobre todo, en trabajo entre todos, entre todas las administraciones», presumió.

Pero, de nuevo, las preguntas acerca de su futuro fueron la tónica de la comparecencia ante los medios de comunicación. Se le pidió una opinión acerca de la noticia de El País donde se asegura que Feijóo descarta un relevo ahora a no ser que se produzca un adelanto electoral. « He visto una quiniela más. Ese periódico al que usted hace referencia vaticinó que no llegaría Navidad, luego vaticinó que no llegaría Fallas. Luego vaticinó con total seguridad que no llegaría a las hogueras de Alicante. También vaticinó que no tendría presupuestos y luego vaticinó que no llegaría agosto. En fin, yo creo que no soy yo el que se lo tiene que hacer mirar».

El dirigente valenciano ya ligó su futuro a la reconstrucción de la provincia de Valencia tras la dana y abrió la puerta a no presentarse a una reelección si no era capaz de completar esa tarea con éxito. Una evalución que, en cualquier caso, puede ser muy subjetiva. Respecto a la posibilidad de volver a ser candidato, resolvió: «Yo me presento a la reconstrucción. Cada día es mi objetivo. No tengo otro, el de la reconstrucción que a pesar del Gobierno, está funcionando, y que si quisiera podríamos acelerar».

En este sentido, lamentó que no se haya activado todavía la comisión mixta, que tanto necesitamos para acelerar la reconstrucción y el impulso de la Comunitat con las políticas de salud mental, la creación de empleo, la llegada de inversiones, la rebaja de impuestos. «Yo estoy en esto y no estoy en otra cosa. Y los demás cantares? Pues para los que cantan desafinados», cerró.

El esfuerzo inversor de la Generalitat supera, según Mazón, el de otras autonomías debido a las dificultades económicas. El Gobierno valenciano se ha visto obligado a pedir un crédito de 1.800 millones de euros para hacer frente al pago de proveedores al no disponer este año del Extra Fla. «Si tuviéramos la liquidez que necesitamos, si tuviéramos un fondo de nivelación, si no fuéramos los últimos en las políticas sociales por parte del Gobierno de España, porque nuestra financiación fundamentalmente es para políticas sociales, especialmente la sanidad pública», criticó durante su comparecencia.