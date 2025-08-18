Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mazón, la semana pasada en el PMA del incendio de Teresa de Cofrentes. Efe

Mazón ofrece bomberos valencianos a Castilla y León y deja en evidencia el 'si quieren más recursos, que los pidan' de Sánchez en la dana

Emergencias mantiene una reunión con los consorcios para concretar los recursos técnicos y humanos que se desplazarán para hacer frente a la ola de incendios

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:38

La Generalitat ultima el envío de un dispositivo de ayuda para hacer frente a la ola de incendios que azota a varias CCAA. El Centro ... de Coordinación de Emergencias de L'Eliana acoge este lunes una reunión de los responsables de la conselleria de Emergencias e Interior con los consorcios provinciales de bomberos para determinar el número de efectivos y los recursos técnicos y materiales que se pondrán a disposición. Las fuentes consultadas señalan que la comunidad de Castilla y León es el destino más probable de estos bomberos que colaborarán en las labores de extinción de los incendios que afectan a esa región.

