Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Mazón, en una imagen de archivo. I. Arlandis

Mazón lamenta la muerte de Vara: «Marcó la historia reciente de Extremadura»

Morant y Bernabé trasladan también sus condolencias por el fallecimiento del expresidente extremeño

J.A.L.

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:43

Comenta

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha lamentado la muerte este domingo del expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, cuyo trabajo, ha recalcado, «marcó la historia reciente de esta comunidad». Mazón, en un mensaje en X recogido por Europa Press, ha trasladado su «más sincero pésame» por el fallecimiento de Fernández Vara y ha transmitido asimismo «un abrazo a su familia y allegados».

También la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, y la delegada de Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad socialista, Pilar Bernabé, han lamentado la muerte de Fernández Vara, de quien han destacado que ha sido un «referente del socialismo español». Moran, en un mensaje en la red social X, ha mostrado su «profundo pesar y tristeza» por el fallecimiento de Fernández Vara, del que ha resaltado que ha sido «un referente del socialismo español, hombre íntegro y comprometido siempre con la gente y con la defensa de su tierra». «Todo mi cariño para su familia, amigos y compañeros en estos momentos tan duros», ha escrito.

De igual modo, Bernabé, en su cuenta de X, ha recalcado que Fernández Vara «encarnó como nadie el amor y la entrega por Extremadura» y «volcó su vida a su tierra y a su gente, con la honestidad y la cercanía de un socialista ejemplar». «Te vamos a echar mucho de menos, querido Guillermo», se ha despedido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada inminente de las lluvias a la Comunitat y señala dónde caerán
  2. 2 Siete heridos al chocar dos coches y volcar uno de los vehículos en una rotonda de Malilla, un punto negro de tráfico
  3. 3

    Ángela, un calvario que empezó en Tailandia y dura ya un año
  4. 4 Un grupo de familiares y amigos de un violento ladrón intentan evitar su detención en Paterna
  5. 5 Absuelto de violar a una joven que se insinuó semidesnuda a tres amigos
  6. 6 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  7. 7

    No renta ser indumentarista oficial de la corte de honor en Valencia
  8. 8 La afición del Valencia estalla: «¡Jugadores, mercenarios!»
  9. 9

    Comprar una casa, pero no poder vivir en ella
  10. 10 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mazón lamenta la muerte de Vara: «Marcó la historia reciente de Extremadura»

Mazón lamenta la muerte de Vara: «Marcó la historia reciente de Extremadura»