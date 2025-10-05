Mazón lamenta la muerte de Vara: «Marcó la historia reciente de Extremadura»

J.A.L. Domingo, 5 de octubre 2025, 11:43 Comenta Compartir

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha lamentado la muerte este domingo del expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, cuyo trabajo, ha recalcado, «marcó la historia reciente de esta comunidad». Mazón, en un mensaje en X recogido por Europa Press, ha trasladado su «más sincero pésame» por el fallecimiento de Fernández Vara y ha transmitido asimismo «un abrazo a su familia y allegados».

También la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, y la delegada de Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad socialista, Pilar Bernabé, han lamentado la muerte de Fernández Vara, de quien han destacado que ha sido un «referente del socialismo español». Moran, en un mensaje en la red social X, ha mostrado su «profundo pesar y tristeza» por el fallecimiento de Fernández Vara, del que ha resaltado que ha sido «un referente del socialismo español, hombre íntegro y comprometido siempre con la gente y con la defensa de su tierra». «Todo mi cariño para su familia, amigos y compañeros en estos momentos tan duros», ha escrito.

De igual modo, Bernabé, en su cuenta de X, ha recalcado que Fernández Vara «encarnó como nadie el amor y la entrega por Extremadura» y «volcó su vida a su tierra y a su gente, con la honestidad y la cercanía de un socialista ejemplar». «Te vamos a echar mucho de menos, querido Guillermo», se ha despedido.