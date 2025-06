Mazón exige al Gobierno que aclare «qué ha pasado con los cien millones» del Fondo Europeo de Solidaridad por la dana

EP Lunes, 2 de junio 2025, 11:55 Comenta Compartir

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que el Consell sigue «sin saber qué ha pasado con los cien millones» de euros del Fondo Europeo de Solidaridad para la reconstrucción tras la dana, un anticipo que desembolsó la Comisión Europea a España a finales de marzo. «No sabemos si el Gobierno los ha cobrado y no sabemos por qué no nos los transfiere», ha declarado.

Mazón se ha pronunciado así, a preguntas de los periodistas en una visita al Circuit Ricardo Tormo de Cheste, sobre las críticas de este fin de semana de la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, quien aseguró que Mazón «miente de nuevo al ocultar que el Gobierno de España le ha rescatado dos veces en los tres primeros meses de este año, con una inyección de fondos de mil millones en anticipos para pagar a los proveedores de la Comunitat Valenciana».

«Yo no sé cuál es la polémica que quiere la ministra. Lo que vuelvo a decir es que todos los esfuerzos los estamos haciendo a fondo perdido porque no se nos da nada», ha reiterado el también presidente del PPCV. Ha denunciado que no hay «ninguna aportación a fondo perdido» en infraestructuras y tampoco, según él, en sanidad, educación o servicios sociales.

Y ha lamentado: «Todos los esfuerzos los estamos haciendo a fondo perdido porque el Gobierno no nos da nada y lo estamos haciendo a deuda». Como ejemplo ha indicado que «este acceso» que ha visitado en el circuito de motociclismo de Cheste «no tiene ninguna aportación por parte del Gobierno de España», al igual que «los 57 centros de salud» afectados, los «colegios dañados» o las carreteras destrozadas por la dana. «Esta es la realidad», ha insistido.

Por último, Mazón ha defendido que lo que él «simplemente» dice «es que no hay ayudas a fondo perdido para los gastos propios de las competencias de la Generalitat Valenciana», y que «no hay más remedio» que indicar «los datos tal y como son».