Mazón enfría el debate de los presupuestos para 2026

El Gobierno que preside Pedro Sánchez ya ha incumplido el plazo legal –acababa este martes- para presentar el anteproyecto de ley de presupuestos para 2026 ... que había anunciado el propio líder del PSOE. Que haya incumplido el plazo, siquiera para aprobar la senda de gasto, no implica que no pueda acabar haciéndolo. Pero sí, muy probablemente, que las cesiones que tendría que hacer a sus socios para conseguirlo serían mucho mayores. El Gobierno de Sánchez lleva desde 2023 prorrogando sus presupuestos a la vista de la imposibilidad de aprobar unas nuevas cuentas por su debilidad parlamentaria. Tanto que, de hecho, el ministerio de Hacienda no ha llegado a presentar proyecto en 2024 y 2025, ante el convencimiento de no contar con los apoyos necesarios para que salieran adelante.

El Gobierno valenciano aprobó los presupuestos de la Generalitat de 2025 el último día del mes de mayo. Carlos Mazón se vio obligado a prorrogar unos meses las cuentas de 2024, porque la dana del 29 de octubre sorprendió al Consell en puertas de llevar el anteproyecto de ley a Les Corts. La dana que arrasó media provincia de Valencia y la reconstrucción obligaron a diseñar unos nuevos presupuestos que finalmente contaron con el apoyo de Vox para salir adelante. El partido de Santiago Abascal, a cambio, obtuvo algunas medidas de impacto –como los recortes a patronal y sindicatos, y a la AVL-.

El Consell de Mazón ha venido sosteniendo en las últimas semanas que tiene la intención de presentar anteproyecto de ley de presupuestos para 2026. La conselleria de Hacienda y el resto de departamentos vienen trabajando en unas nuevas cuentas que, de sacarse adelante, no sólo permitirían actualizar el balance económico de la reconstrucción tras la dana, sino que también contribuirían a estabilizar la percepción de recuperación de normalidad política del líder del PP valenciano, embarcado desde la vuelta del verano en una labor progresiva de recuperación de la iniciativa política que le lleve a agotar la legislatura, primero, y a optar a la reelección en 2027, después.

Mazón está obligado, en cierta manera, a presentar presupuestos. Y no sólo porque así haya venido a plantearlo en las últimas semanas, sino también porque no hacerlo le situaría en una condición similar a la de Sánchez, al que el PP ha zarandeado precisamente por ni siquiera presentar cuentas los últimos dos años –y ya veremos este 2026-.

¿Obligado? En puridad, la situación de Mazón es significativamente distinta de la de Sánchez. El president de la Generalitat cuenta con unos presupuestos que se aprobaron hace ahora cuatro meses y que ya se diseñaron con la reconstrucción como prioridad. Seguir el curso político con esas cuentas entraría dentro de la normalidad, porque tal y como también ha venido sosteniendo Vox, se trata de unos presupuestos que no han podido ejecutarse en buena medida, precisamente por el escaso tiempo que llevaban aprobadas.

El Palau de la Generalitat asume esa circunstancia. De hecho, las fuentes consultadas por este diario admiten que la posibilidad de que no se presenten presupuestos para el próximo año está sobre la mesa. Esos presupuestos, sin el apoyo de Vox, no tendrían opciones de salir adelante. Pero en el entorno del president se considera que haber aprobado unas cuentas hace sólo cuatro meses libera al Gobierno valenciano de la 'obligación' de presentar y aprobar unos nuevos presupuestos. ¿Sería el escenario idóneo? Probablemente. Pero no llegar a hacerlo no genera una gran preocupación en la sala de máquinas del Palau.

De hecho, en los principales despachos del Palau de la Generalitat se recuerda que no presentar los presupuestos para 2026 no situaría a Mazón en una situación ni remotamente comparable con la de Sánchez. Tanto porque el presidente del Gobierno ya lleva dos años sin presentar presupuestos –y está por ver si no lo hace tampoco este 2026- como porque los de 2025 acaban de iniciar su desarrollo y están perfilados con 'prioridad dana', que es lo que sí condicionaría la elaboración de otras cuentas si no se contara con las actuales.