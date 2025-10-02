Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Mazón, en su escaño de Les Corts. Jesús Signes

Mazón enfría el debate de los presupuestos para 2026

El Palau contempla «sin agobios» la posibilidad de no presentar proyecto en Les Corts: «Nuestra situación no es la de Sánchez»

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 01:01

El Gobierno que preside Pedro Sánchez ya ha incumplido el plazo legal –acababa este martes- para presentar el anteproyecto de ley de presupuestos para 2026 ... que había anunciado el propio líder del PSOE. Que haya incumplido el plazo, siquiera para aprobar la senda de gasto, no implica que no pueda acabar haciéndolo. Pero sí, muy probablemente, que las cesiones que tendría que hacer a sus socios para conseguirlo serían mucho mayores. El Gobierno de Sánchez lleva desde 2023 prorrogando sus presupuestos a la vista de la imposibilidad de aprobar unas nuevas cuentas por su debilidad parlamentaria. Tanto que, de hecho, el ministerio de Hacienda no ha llegado a presentar proyecto en 2024 y 2025, ante el convencimiento de no contar con los apoyos necesarios para que salieran adelante.

