Mazón advierte al Gobierno que si bloquea el FLA «sería dejar caer a la Comunitat»

El Consell reclamará oficialmente incluir el desbloqueo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en la Conferencia de Presidentes del 6 de junio en Barcelona, una ... transferencia básica para que las regiones puedan cubrir el exceso de déficit. ¿Por qué? Porque el riesgo de colapsar es inminente sin que el Gobierno se dé por aludido.

Según Mazón, la Generalitat no ha tenido «noticia previa, no tenemos información previa y parece que no se va a hablar de lo más importante que tenemos en estos momentos en la Comunitat, la más perjudicada por el Gobierno de España» a causa de un sistema de financiación caducado hace más de una década.

La falta de presupuestos por parte del Gobierno de Sánchez mantiene a la Comunitat en la cola de inversiones, según el jefe del Consell, que ha recordado este viernes que la valenciana es la región «peor financiada de todas», y que en la Conferencia de Presidentes «se va a hablar de sistema de financiación», a pesar de que la Comunitat «está al borde del colapso de los servicios sociales porque no hay FLA».

«La falta del fondo de liquidez, que por primera vez en 12 años el Gobierno no nos está respondiendo, significa que estamos ante un grave riesgo de colapso para nuestros proveedores sociales, para nuestros servicios sociales, y es una responsabilidad exclusiva del Gobierno de España», ha advertido Mazón, que ignora si el Ejecutivo que lidera Sánchez va a querer incluir en el orden del día o no la acuciante falta de liquidez: «No nos han dicho nada, pero este asunto empieza a preocupar muy seriamente. Cada día que pasa, por primera vez en 12 años que hemos empezado un año sin esta liquidez autonómica, que significa poder pagar nuestros servicios públicos. Estamos ante una situación de extrema necesidad».

Mazón ha asegurado que no quiere convertir la ausencia de FLA «en bronca política, no quiero convertirlo en una controversia. Quiero poner encima de la mesa una necesidad que ya es absolutamente urgente, que no puede esperar más».

«La liquidez es el problema más serio que tenemos, porque es ya mucho más urgente que cualquier otro. Si el Gobierno de España no soluciona el problema de la liquidez, en el peor momento, en el momento más crítico de la historia de la Comunitat, como todo el mundo sabe, sería dejarnos caer, sería soltarnos la mano, y no podemos permitirlo», ha advertido Mazón.

Después de la dana y tras arrastrar décadas de mala financiación, «estamos en un momento de extraordinaria necesidad, y lo digo con la realidad de los números, sin ánimo de tener otro conflicto político con el Gobierno. Lo que quiero son soluciones a los problemas».

Según el presidente de la Generalitat, la actual situación «de necesidad, extraordinaria, probablemente jamás nos hemos encontrado nunca en una igual, y no lo podemos pasarlo por alto».

En este sentido, Mazón realiza «un llamamiento a toda la sociedad valenciana, a las entidades empresariales, sindicales, sociales, a los prestadores de servicios públicos. Que sepan que estamos endeudándonos, que no se lo merece nuestra gente».