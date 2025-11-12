Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Álvaro García Ortiz y Leire Diez

El «máximo jefe»: la 'fontanera' implica en sus maniobras al fiscal general en una llamada grabada

Díez, tras reunirse con Stampa, le telefoneó para anunciarle que «hemos movido cosas» y que «todo el mundo» estaba de acuerdo en hacerle volver a Anticorrupción a cambio de su ayuda

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:17

Comenta

Son las 17: 59 horas del jueves 22 de mayo de 2025. El fiscal Ignacio Stampa recibe una llamada. Ve en su móvil que quien ... trata de contactarle es Leire Díez y, de inmediato, activa la grabadora de su teléfono. No se fía de las promesas de la supuesta fontanera de Ferraz, con la que se ha reunido 15 días antes, el 7 de mayo, en el despacho del empresario Luis del Rivero, en un encuentro en el que también ha participado el escudero de Díez, el empresario Javier Pérez Dolset.

