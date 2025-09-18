Mata, el exsíndic del PSPV que lidera la acusación de la dana

Manolo Mata está en absolutamente todos lados. Busca ser protagonista; realmente lo disfruta. Le va en la sangre. Lo sabe él y lo intuye el ... resto. No necesariamente la ambición es mala compañera. La causa de la dana no ha sido una excepción en la trayectoria del veterano político y abogado. El ideólogo de la estrategia del grupo socialista durante la primera legislatura y parte de la segunda del Botánico fue el principal artífice de los éxitos parlamentarios del Consell de Ximo Puig. Ahora, al parecer, ejerce una especie de liderazgo en las acusaciones de la dana, un referente que prácticamente ha opacado al resto de organizaciones.

Mata ha desempeñado una activísima labor de acusación. Y no lo ha hecho desde el PSPV, organización que optó por el despacho de Paco de Antonio, uno de los abogados fetiche de los socialistas en los últimos años. Ahora ya jubilado, aún se le pudo ver en el último congreso ordinario del PSPV en la ciudad. Su hija asumió el encargo del partido de Diana Morant.

Mata entró como representante de Acció Cultural del País Valencià, una organización que acumula un buen listado de agravios contra el Consell de Mazón. Una asociación sin relación directa con la dana –como en realidad todas las representaciones– pero que persigue el mayor rédito político. Por si el esfuerzo de Mata no fuera suficiente cuenta con una ayuda extra, la de su mujer y compañera de despacho. Su pareja también ejerce la acusación popular en esta causa de especial sensibilidad. En este caso lo hace al frente de Intersindical. «Un matrimonio de magistrados en la causa de la dana», fue el titular de LAS PROVINCIAS acerca de un perfil de la instructora de Catarroja. Algo similar valdría para la pareja con sede en un céntrico y coqueto despacho. Además, Mata exhibe una especie de liderazgo no escrito sobre el resto de acusaciones. Con algunas, además, tiene cierta afinidad personal. Mata, experto negociador, sería capaz de aglutinar voluntades en torno a su posición.

Los autos de la jueza, además, coinciden en la línea argumental del exsíndic del PSPV pese a que en numerosas ocasiones le ha denegado sus diligencias. El último paso de la instructora quizá sea una eventual exposición motivada al TSJ si encuentra indicios de la participación –en este caso negativa– del presidente Mazón en el envío del SMS masivo.

En los escritos de Mata ya no hay rastro de esa idea, mil veces expuesta en otras instrucciones: la de la existencia de un mirada sucia sobre la política, un foco distorsionado de los investigadores que elaboran relatos de corrupción donde no hay más que una gestión, en ocasiones confusa. Aquel despertar de Mata, convertido en negacionista de la corrupción y en detractor de la UCO –en ocasiones con diagnósticos acertados– se produjo después de que su partido impulsara varios casos de corrupción contra el PP que quedaron en nada. En resumen, viento da favor para el exdirigente socialista, muy cómodo en el papel de acusador. Atrás quedaron aquellos reproches con el fiscal de Anticorrupción por iniciar macrocausas que desembocaron en sonoros archivos.

Mata se convirtió en negacionista de la corrupción tras dejar Les Corts. Pero el PSPV, en cambio, no dejó de presentar denuncias

La intención de los investigados de que se acumularan las acusaciones -algo, por otra parte, casi de sentido común- inquietó a Mata. De inmediato, el letrado buscó también representar a un particular como método para blindarse en la causa. El letrado suele acudir presencialmente a las declaraciones. Al menos así lo hacía cuando el órgano se encontraba en la Ciudad de la Justicia. Esto le ha permitido ser uno de los primeros en interrogar a los investigados, de momento Salomé Pradas y Emilio Argüeso, y a los testigos. Sus preguntas, no siempre todo lo concretas que marcaría el manual, suelen centrarse en un apartado esencial de la declaración. El balance de aciertos en sus disparos supera al de errores. Mata dispone, además, de una amplia red de contactos en los medios de comunicación que le permite cubrir todos los flancos. El trato, agradable y cordial, siempre suma.

El regreso de Mata a la actividad judicial ha sido vertiginoso desde que dejara definitivamente la política. Y eso que en los estertores de esa etapa participó en un convulso episodio. LAS PROVINCIAS informó de una sorprendente visita a la cárcel de Picassent para reunirse con Jaime Febrer, el supuesto cabecilla de la trama Azud. En aquel momento se investigaba, entre otros asuntos, la posible financiación ilegal del PSPV. Aquello se interpretó en su momento como una especie de control de daños. Finalmente se convirtió en su letrado y se personó en Azud. No ha faltado a ninguna de las grandes causas de los últimos años, como el incendio del edificio de Campanar o el caso Alquería por poner dos ejemplos.