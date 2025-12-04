Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Salazar, en la sala donde el PSOE celebra las reuniones de su ejecutiva, en una imagen de 2020

Se aviva el malestar en el PSOE por la gestión de las denuncias por acaso sexual contra Salazar

Las responsables territoriales de Igualdad piden acudir a la Fiscalía en una reunión telemática que concluye sin avances

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:15

Comenta

La tormenta interna provocada por la gestión del caso Salazar no amaina. La reunión telemática convocada anoche de urgencia por la secretaría de Igualdad, Pilar ... Bernabé, con las responsables de área de los territorios se saldó, según fuentes partícipes en el encuentro, de manera insatisfactoria y sin que muchas de ellas llegaran a tomar la palabra, por lo que Ferraz ha emplazado a una nueva cita, esta vez presencial, la semana próxima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

