Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia lluvias fuertes acompañadas de tormentas este domingo en la Comunitat y activa los avisos naranja y amarillo
El Coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maillo, durante la presentación del cambio de la nueva denominación oficial de la estación de Córdoba-Julio Anguita. EFE

Maíllo advierte a Podemos y a Puigdemont de su «estrategia de derribo» al Ejecutivo

El líder de Izquierda Unida insta a ambos partidos a apoyar losPresupuestos y compara la situación en Gaza con lo ocurrido en Auschwitz

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:14

La negociación de los Presupuestos Generales delEstado para 2026 se prevé espinosa para Moncloa. Con Podemos y Junts a la contra, elGobierno percibe las conversaciones ... como una última bala para salvar una legislatura que, de no contar con Cuentas Públicas, acabaría reducida a la mera supervivencia del Ejecutivo. En esa línea, el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que forma parte del grupo de socios minoritarios de la coalición, advierte a los líderes de ambas formaciones, Ione Belarra y Carles Puigdemont, de las consecuencias que podría aparejar su «estrategia de derribo al Gobierno» por su inflexibilidad en las líneas rojas que están marcando en las conversaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escarlett ya es persona: la jueza ordena inscribir en el Registro Civil a la bebé no nacida en la dana
  2. 2

    Le pierden a una mujer la vesícula en el hospital y al encontrarla, el análisis revela que tiene un cáncer muy avanzado
  3. 3 El rascacielos residencial más alto de Europa estará en la Comunitat: 230 metros con skybar, cine y piscinas climatizadas
  4. 4 Cortes de tráfico en la A-7 por obras hoy sábado: horarios e intinerarios alternativos
  5. 5 Aemet activa este fin de semana un aviso amarillo en Valencia y Castellón por lluvias y tormentas e indica donde caerán
  6. 6

    MAPA | ¿Casado o sin compromiso? Descubre el estado civil de tu vecino
  7. 7 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
  8. 8 Detenido el conductor del patinete que huyó tras atropellar a una mujer de 70 años en Torrent
  9. 9

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  10. 10 La promesa de Morientes a la afición del Valencia CF: «Tengo que daros lo que os quité»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Maíllo advierte a Podemos y a Puigdemont de su «estrategia de derribo» al Ejecutivo

Maíllo advierte a Podemos y a Puigdemont de su «estrategia de derribo» al Ejecutivo