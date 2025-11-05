Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
Juan Lobato, exsecretario General del PSOE de Madrid, a su llegada al Supremo, donde prosigue el juicio al fiscal general. EFE

Lobato y Acera esquivan el intento de la defensa del novio de Ayuso de implicar a Moncloa

El exlíder socialista madrileño y la que fuera empleada de Presidencia se desvinculan de la filtración del correo de González Amador y desmienten al instructor del caso: «No recibimos órdenes»

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:43

«Ni recibimos órdenes de Moncloa ni tuvimos acceso al correo de la defensa (de Alberto González Amador)». Las implicaciones políticas del juicio al fiscal ... general del Estado en el Tribunal Supremo sobrevolaron este miércoles en el comienzo de la tercera sesión. La presencia de dos destacados actores del PSOE de Madrid, Juan Lobato (exsecretario general) y Pilar Sánchez Acera (exdiputada autonómica, exasesora en Presidencia y actual número tres de la ejecutiva regional), se convirtió en una oportunidad para poner el foco en el papel de Moncloa en esta causa.

