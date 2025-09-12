Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana pide a RTVE y À Punt el vídeo del Cecopi en el que Pradas indica parte del mensaje de alerta
Lluís Llach, presidente de la ANC (2i), y el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich EP

Llach: «De pinchazo en pinchazo hasta la independencia»

Los organizadores de la manifestación de la Diada se escudan en la lluvia y en que el jueves era puente para justificar la participación en la protesta independentista

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:26

Los datos de participación en la manifestación independentista de la Diada catalana de este año sitúan al movimiento secesionista en los años previos al 'procés'. ... La primera gran protesta se produce en 2010 como respuesta a la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto. A partir de 2012, las manifestaciones ya son de signo independentista. El 'procés' se acaba formalmente el día que Illa es investido presidente de la Generalitat con los votos de Esquerra y los comunes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por apuñalar a dos hombres en Mislata en dos noches consecutivas
  2. 2 La hija de José Luis Gil da la última hora del estado de salud del actor: «Ya nada es igual, los médicos fueron demoledores»
  3. 3

    Valencia amplía la ayuda del cheque-bebé a 400 euros por familia
  4. 4

    Una megainversión de 120 millones convertirá a Valencia en la primera ciudad europea autosuficiente en agua ante emergencias
  5. 5

    El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos
  6. 6

    La jueza de la dana plantea de nuevo a Mazón declarar como investigado y cita como testigo a su vicepresidenta
  7. 7

    Las nuevas multas en Valencia: hasta 3.000 euros por comer en monumentos u orinar y 1.500 por pegar carteles en farolas
  8. 8 Una mujer logra una pensión de 2.071,29 euros al compatibilizar jubilación y viudedad después de que la Seguridad Social lo impidiera por ser incompatible
  9. 9

    El inicio de curso en la Comunitat empieza con 3.600 bajas de profesores
  10. 10

    La ruta gastronómica de Carlos Herrera por la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Llach: «De pinchazo en pinchazo hasta la independencia»

Llach: «De pinchazo en pinchazo hasta la independencia»