Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana EP

La líder de Aliança Catalana: «A priori, no buscamos una confrontación armada» contra España

Orriols aboga por la expulsión inmediata de migrantes y por dotar de un ejército a Cataluña, si alcanza la independencia, para defenderse de una «invasión» de España

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:39

Sílvia Orriols es la dirigente más en boga en la política catalana. Es diputada en el Parlamento catalán y alcaldesa de Ripoll (Girona). Todas las ... encuestas publicadas hasta la fecha, incluidas las de la Generalitat, coinciden en que Aliança Catalana, formación independentista e islamófoba, va muy al alza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

