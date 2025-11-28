Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Koldo guarda silencio ante el juez el día después de entrar en prisión
El exasesor Koldo García y su abogada Leticia de la Hoz a su llegada ayer al Tribunal Supremo. EP

Koldo guarda silencio ante el juez el día después de entrar en prisión

El exasesor de Ábalos se acoge a su derecho a no declarar en la pieza de los contratos de mascarillas en Canarias y los pagos de Aldama para influir en el gobierno de Ángel Víctor Torres

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:30

Comenta

Koldo García guarda silencio. Un día después de entrar en prisión preventiva sin fianza por orden del juez del Tribunal Supremo, el que fuera asesor ... de José Luis Ábalos en Transportes entre 2018 y 2021 se ha acogido a su derecho a no declarar en el juzgado de la Audiencia Nacional que indaga una de las ramificaciones del llamado 'caso Koldo': los contratos adjudicados por el Gobierno de Canarias en plena pandemia a la empresa clave de la trama, Soluciones de Gestión, vinculada al «nexo corruptor» de la trama Víctor de Aldama.

