Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana cita a declarar a la jefa de secretaría de Mazón por sus llamadas con Pradas
El secretario general de Junts, Jordi Turull, y la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, junto al presidente del partido, Carles Puigdemont. Efe

Junts reorganiza su cúpula ante el posible «regreso» de Puigdemont

Sales y Vergès ascienden en el grupo parlamentario en la Cámara catalana

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:59

Comenta

La dirección de Junts ha acordado este lunes cambios en la cúpula del partido ante una situación en la que los junteros consideran «plausible» el ... «regreso de Puigdemont». Tras el informe del abogado general del TJUE, que avaló la ley de amnistía, la formación nacionalista cree que pueden producirse movimientos en el tablero político en los próximos meses, sobre todo si el líder soberanista puede volver a casa tras ocho años huido, y cree necesario acometer cambios a nivel interno para «reforzar el proyecto político» del partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2 Los famosos que han estado en Cheste
  3. 3 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  4. 4

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  5. 5

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  6. 6 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  7. 7 Pérez-Reverte carga contra la última medida de Ryanair: «Cada vez nos acorralan más»
  8. 8 Un octogenario herido al caer a una acequia en un accidente en Alboraia
  9. 9

    El cine de los culturetas de Valencia cumple 30 años y se actualiza para resistir el siglo XXI
  10. 10 Mercadona ofrece puestos de trabajo en Valencia para mecánicos sin experiencia con un sueldo inicial de 1.700 euros y formación remunerada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Junts reorganiza su cúpula ante el posible «regreso» de Puigdemont

Junts reorganiza su cúpula ante el posible «regreso» de Puigdemont