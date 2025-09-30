Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carles Puigdemont EP

Junts insiste en la vía unilateral hacia la secesión en el octavo aniversario del referéndum

Los de Puigdemont niegan la «normalización» en Cataluña como proclaman los socialistas. Illa reivindica el Estatuto 20 años después de su aprobación

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:03

Cataluña conmemora entre hoy y mañana dos fechas que han marcado buena parte de su historia política en el primer tercio del siglo XXI: la ... aprobación del Estatuto hace 20 años y la celebración del referéndum ilegal del 1-O en 2017. Junts, en un comunicado, ha reivindicado la «vigencia del mandato del referéndum» y ha reafirmado su compromiso para «hacerlo efectivo». Los de Puigdemont, en el octavo aniversario de la consulta soberanista, han reiterado su apuesta por defender la vía unilateral, la que les llevó a organizar el 1-O, y se han conjurado para rehacer la unidad independentista y recuperar la mayoría en las instituciones y en la calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 44 municipios las cancelan
  2. 2 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  3. 3 «Señor ministro, usted es imbécil»
  4. 4 Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  5. 5 Mapa | Los municipios valencianos más afectados por el exhuracán Gabrielle
  6. 6 Muere una acróbata española de 27 años en plena actuación en un circo
  7. 7 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 44 municipios las cancelan
  8. 8 La diferencia con la dana: la tormenta se gesta en el Mediterráneo, respeta el interior de Valencia y evita el caos
  9. 9 Diana Morant: «Todos nos tenemos que ver incluidos cuando se habla del catalán»
  10. 10 Bonaire cierra al empeorar el temporal tras abrir con apenas 20 tiendas en marcha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Junts insiste en la vía unilateral hacia la secesión en el octavo aniversario del referéndum

Junts insiste en la vía unilateral hacia la secesión en el octavo aniversario del referéndum