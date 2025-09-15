Junts y ERC mantienen su amenaza de ruptura con los socialistas

Los independentistas catalanes mantienen el pulso con el Gobierno y con el PSOE y presionan a los socialistas para que cedan con nuevas contraprestaciones en ... vísperas de la negociación de los Presupuestos. ERC ha vuelto a amenazar este lunes al Gobierno con plantarse y no negociar las cuentas del Estado, salvo que haya avances en la financiación singular, tanto en el modelo que negocian socialistas y republicanos como en la cuestión de la recaudación del IRPF.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que ve «inasumible» sentarse a negociar los Presupuestos, si el Gobierno no avala la propuesta legal planteada por ERC para que la Generalitat gestiona de manera integral el IRPF en un plazo de 3 o 4 años. ERC propone reformar tres leyes (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la que regula la financiación de las comunidades de régimen común y la de cesión de tributos a Cataluña). Según El Periódico, el Gobierno considera «inasumible» el planteamiento fiscal de ERC. Junqueras ha replicado: «Si consideran inasumibles cuestiones fundamentales para nuestro país, también serán inasumibles cuestiones que para ellos son relevantes como los Presupuestos», ha afirmado en TV3. Junqueras sigue poniendo el foco en la vicepresidenta y ministra de Hacienda.

Junts también presiona a Pedro Sánchez. Los postconvergentes reúnen este lunes en Waterloo a su grupo parlamentario en la Cámara catalana para preparar el curso político. El secretario general, Jordi Turull, afirmó este domingo en TVE que la formación adoptará en otoño una decisión sobre si rompe o no con el Gobierno. Tras votar en contra en la reforma legal para la reducción de la jornada laboral, Turull avisó de que si no hay avances estos meses en la oficialidad del catalán en la UE, en la aplicación de la amnistía a Puigdemont o en la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat, Junts dará por «acabada su relación» con los socialistas.