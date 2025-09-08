Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

García Ortiz el pasado viernes en la apertura solemne del año judicial en el Supremo Efe

El juez ultima la resolución que llevará al banquillo al fiscal general

Hurtado, tras el parón de cortesía por el acto del inicio del año judicial, quiere dictar en los próximos días la apertura de juicio oral contra García Ortiz por revelación de secretos

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:49

Ángel Hurtado, el magistrado que instruye la causa en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado por su supuesta participación en las maniobras para filtrar datos confidenciales ... sobre el procedimiento contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, tiene previsto en los próximos días dictar la resolución por la que acordará la apertura de juicio oral contra Álvaro García Ortiz por revelación de secretos.

