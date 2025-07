El juez del Supremo pregunta a las partes si suspende del cargo al fiscal general del Estado

El juez del Supremo Ángel Hurtado, instructor de la causa contra el fiscal general del Estado por la filtración de los datos confidenciales del novio ... de Isabel Díaz Ayuso, ha consultado a las partes de este procedimiento si debe suspender de su cargo a Álvaro García Ortiz una vez abra juicio oral contra él, algo que hará en breve después de que el pasado martes la Sala dé Apelaciones del alto tribunal avalara el procesamiento del máximo responsable del Ministerio Público.

Hurtado ha dado tres días a la Fiscalía y al resto de partes de esta causa para que digan si apoyan o no la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que pide seis años de cárcel para el fiscal general, de apartarle de forma inmediatamente en el cargo una vez que el instructor de la orden de sentarle en el banquillo.

El instructor del Supremo este jueves reactivó el procedimiento que había dejado en suspenso a la espera de tener el aval de la Sala de Apelaciones a su instrucción contra García Ortiz. Los magistrados (por dos votos a favor y uno en contra, con voto particular incluido) efectivamente apoyaron enviar a juicio al fiscal general por supuestamente haber participado para filtrar a la prensa el 13 de marzo de 2024 el correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador (pareja de la presidenta madrileña) reconocía días antes el doble delito fiscal de su cliente. Los magistrados, no obstante, tumbaron la causa contra Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, al entender que no hay pruebas de que participara en esa revelación de secretos.