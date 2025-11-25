El juez rechaza aplazar la vista sobre el encarcelamiento de Ábalos y Koldo al considerarla «urgente» El instructor mantiene la cita para el próximo jueves, aunque pospone una hora y media la comparecencia del exasesor

El 'día D' seguirá siendo el próximo jueves porque no hay tiempo que perder ante el aumento de riesgo de fuga. No habrá cambio de ... fecha. Solo un ajuste mínimo en la hora en una jornada judicial que se presenta trepidante. El juez del 'caso Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado la pretensión de la defensa de Koldo García de posponer a otro día la 'vistilla' para decidir si envía a prisión a José Luis Ábalos y a su exasesor a la espera de que sean juzgados en la primera pieza que llegará a juicio sobre esta trama corrupta, la de la adjudicación de la compra de mascarillas a la empresa del conseguidor Víctor de Aldama. Y es que l instructor considera «urgente» tomar ya una decisión sobre el futuro fuera o dentro de prisión de los dos imputados.

La abogada de Koldo había pedido que se trasladara a otro día esta vista –cuya celebración ha solicitado Anticorrupción después de haber pedido 24 y 19 años para Ábalos y García, respectivamente- ya que el jueves a las 10 de la mañana el exasesor ha sido citado también por el juez Ismael Moreno (instructor del 'caso Koldo' pero en la Audiencia Nacional) para ser interrogado sobre su intervención en la compra de mascarillas por parte del Gobierno canario, una parte de la investigación que salpica directamente al hoy ministro Ángel Víctor Torres. La solución encontrada por el juez Puente para no aplazar esta 'vistilla' (clave ante el aumento de riesgo de fuga de ambos habida cuenta de la alta petición de penas de la Fiscalía) es modificar ligeramente la hora de la comparecencia de Koldo. En lugar de las 11 horas, el exasesor pasa a estar citado a las 12:30 horas, de manera que en cuento acabe de declarar ante Moreno se enfrentará -sin solución de continuidad- a una nueva comparecencia ante Puente que decidirá su futuro en libertad o en prisión preventiva. La cita de Ábalos para el jueves se mantiene a la misma hora: 11:00 horas del jueves.

