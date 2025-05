El juez pide información a Renfe sobre la contratación de la exmiss vinculada a Ábalos

La suspensión de la última testifical del 'caso Koldo', la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, no ... ha sido impedimento para que el juez instructor sigue con sus diligencias para conocer si hubo alguna irregularidad en la contratación de una mujer en una empresa ligada a Transportes en la etapa del investigado como responsable del departamento, entre 2018 y 2021.

El magistrado Leopoldo Puente ha reclamado este miércoles a Logirail, filial del Grupo Renfe, que le dé información sobre el fichaje de Claudia Montes, la ganadora del certamen Miss Asturias de 2017 que, según la Guardia Civil, mantuvo una «relación» con Ábalos y que fue contratada en la empresa pública por «influencia» del exdirigente socialista.

El instructor ha librado un oficio al presidente del Consejo de Administración de Logirail para que remita en un plazo de 15 días información que explique «el modo en que fue publicada la vacante» que cubrió Montes; en concreto, «la fecha y el canal en el que se difundió la oferta pública, si ha hubo, o las razones por las que, en su caso, no se produjo».

También ha solicitado que se indique «el número de concursantes que optaron a la adjudicación de dicha plaza», en qué consistió el proceso selectivo, «precisando si hubo alguna entrevista con los candidatos», en particular con Montes. Y añade que, en caso de que la hubiera habido, «deberá precisarse quién fue la persona o personas» que la entrevistaron.

Asimismo, el instructor ha reclamado el contrato de trabajo suscrito por Logiral con Montes, «precisándose la fecha de incorporación y cese en la empresa». También ha pedido que se le informe «en qué consistían las actividades profesionales encomendadas» a la testigo y que se identifique «a la persona que le encargaba los concretos trabajos a desarrollar y a la que de forma directa rindiera cuenta».

Notificación

En la misma resolución, el magistrado ha ordenado averiguar su domicilio después de que el martes Montes no acudiera a declarar ante el alto tribunal, toda vez que ella no recibió la notificación certificada del Supremo porque ya no vive en la dirección a la que se envió dicho aviso, al haber sido desahuciada, según apuntaron los vecinos a los agentes de la Policía que acudieron al domicilio.

En su auto, el magistrado explica que la comisaría especial del Supremo contactó telefónicamente con la testigo y le comunicó verbalmente que estaba citada a comparecer ante el tribunal. Según detalla, le pidieron que facilitara una dirección de correo electrónico para hacerle llegar la citación, pero Montes manifestó que prefería no facilitar información personal por teléfono y que deseaba ser citada personalmente en su domicilio, aunque no facilitó dirección alguna.

Montes es la segunda mujer vinculada a Ábalos en ser citada a comparecer ante el alto tribunal en el denominado 'caso Koldo', toda vez que el pasado 27 de febrero declaró la exnovia del exministro, Jésica Rodríguez, que estuvo contratada en otras dos empresas públicas, Ineco y Tagsatec. Ella, en su testifical, declaró que aunque llegó a cobrar el salario mínimo en ambos casos no realizó trabajo alguno.