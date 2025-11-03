Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Begoña Gómez Efe

El juez ordena a la UCO que analice siete años de correos electrónicos de Begoña Gómez

Presidencia ha remitido a Peinado todos los mails que le había reclamado para aclarar el papel de la asistente de Moncloa en la cátedra

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:22

Comenta

El juez del ‘caso Begoña Gómez’, Juan Carlos Peinado, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre el ... contenido de siete años de correos electrónicos enviados y recibidos por la mujer de Pedro Sánchez desde la dirección corporativa de mail que Moncloa le proporcionó: bgomez@presidencia.gob.es.

