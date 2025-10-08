Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Koldo García comparece ante la Comisión del Senado sobre las mascarillas en abril de 2024. EP

El juez ofrece a Koldo García revelar el origen de los audios incriminatorios

El instructor del Supremo Leopoldo Puente rechaza devolver los dispositivos intervenidos al exasesor de Ábalos porque la UCO sigue analizándolos y le invita a responder en su declaración

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:38

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo', ha rechazado la última petición del exasesor ministerial Koldo García para que le devolvieran ... sus dispositivos intervenidos en su domicilio de Alicante en febrero de 2024. Unos hallazgos que dieron un giro radical a la causa por la presencia de grabaciones incriminatorias que, en buena medida, supusieron el ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán el pasado 30 de junio, acusado de dirigir una trama de comisiones irregulares por la adjudicación de obra pública en el Ministerio de Transportes.

