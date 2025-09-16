El juez niega a Aldama viajar a Miami para reunirse con un directivo del equipo de Messi
El presunto conseguidor del 'caso Koldo', que sigue sin revelar su botín oculto en el extranjero por el fraude de hidrocarburos, quería desplazarse a Estados Unidos del 24 al 27 de septiembre por una cita laboral con el Inter de Miami
Martes, 16 de septiembre 2025, 14:49
El enésimo intento de Víctor de Aldama para abandonar del país por motivos laborales o de ocio ha vuelto a resultar infructuoso. El presunto «conseguidor» ... del 'caso Koldo', cuyo acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción permitió su excarcelación por un millonario fraude de IVA con hidrocarburos, reclamó al juez instructor del Tribunal Supremo el permiso para desplazarse a Miami entre el 24 y el 27 de septiembre próximo por motivos laborales. Pero la respuesta del magistrado Leopoldo Puente, conocida este martes, ha vuelto a ser la misma: no.
