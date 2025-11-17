Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva deja una lluvia de premios este domingo
Leire Díez, durante una rueda de prensa tras conocerse el escándalo. EFE

El juez interroga a la 'fontanera' para aclarar si sus conspiraciones tenían el aval de Ferraz

Leire Díez, que decía ser enviada de Cerdán para cumplir la orden de Sánchez de «limpiar», comparece por primera vez ante la justicia

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

Leire Díez, la 'fontanera de Ferraz', comparece por primera vez este lunes ante la justicia seis meses después de que el nombre de esta ... casi desconocida militante del PSOE saltara a la opinión pública tras conocerse que ella y que su fiel 'escudero', el empresario Javier Pérez Dolset (quien también declara este lunes) habían participado en varias reuniones con, abogados, guardias civiles, empresarios y fiscales para intentar dinamitar las investigaciones judiciales que salpican al Partido Socialista, al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  2. 2 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  3. 3 Los famosos que han estado en Cheste
  4. 4

    Ángel Albendín: «Los patinetes son un problema: de 10 accidentes, en 8 o 9 hay heridos»
  5. 5 «Yo no soy la Negra Dominga, ese es nombre de mujer y yo soy bien hombre»
  6. 6

    El cine de los culturetas de Valencia cumple 30 años y se actualiza para resistir el siglo XXI
  7. 7

    La estación que cambió el centro de Valencia
  8. 8

    Quién es Nacho Gil, el alter ego de Nachter, uno de los humoristas valencianos más conocidos
  9. 9 Palomas toman una plaza en Quatre Carreres en plena crisis por la gripe aviar
  10. 10

    Pérez Llorca, un año para intentar salir del barro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El juez interroga a la 'fontanera' para aclarar si sus conspiraciones tenían el aval de Ferraz

El juez interroga a la &#039;fontanera&#039; para aclarar si sus conspiraciones tenían el aval de Ferraz