El juez de Azud mantiene investigado al socialista que dirigió Acuamed y anticipa «inminentes» informes de la UCO

Joan Navarro era el director general de la empresa pública Acuamed y se encuentra investigado en las diligencias que desde hace más de ocho años ... dirige Instrucción número 13 de Valencia. Es lo que se conoce como el caso Azud, un macrosumario de corrupción que tiene la particularidad de reunir como imputados a dirigentes del PP y del PSPV. El exdirigente socialista, que también fue asesor en Les Corts, ha tratado ya en dos ocasiones de que la causa se archive. El resultado ha sido idéntico: la negativa del fiscal y del titular del juzgado.

El ex alto cargo se vio salpicado por una supuesta red de financiación ilegal del PSPV donde se cobrarían comisiones por la adjudicación de obra pública. El magistrado ha recordado que, en ningún caso, los hechos están prescritos ya que su actuación se asimilaría a la de funcionario público y el periodo de vigencia sería de 15 años.

De igual modo, recuerda el ministerio fiscal que la situación de Navarro ya fue analizada hace unos años por la Audiencia y se rechazó un eventual sobreseimiento. No existe en la causa, de momento, ninguna novedad respecto a la información que ya constaba en el momento de ese inicial pronunciamiento.

El auto recoge, además, que la causa sigue pendiente de algunos «inminentes» informes de la UCO que permitirán disponer de una visión panorámica «de la compleja realidad criminal, momento seguramente ya no lejano en el tiempo y que permitirá decidir con adecuado fundamento sobre la responsabilidad de cada uno de los hechos y de los investigados».