Imágenes de los sobres para Ábalos y Koldo del sumario R.C.

El juez avisa al PSOE: la investigación sobre los pagos en 'cash' se extenderá desde Pedro Sánchez a la última secretaria

El magistrado frena el intento de Ferraz de limitar el caso a los abonos en metálico a Ábalos y Koldo y precisa que sus indagaciones van a abarcar a todos los «cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:59

Comenta

Una investigación 'total'. La Audiencia Nacional va a poner bajo su lupa todos los pagos en metálico a todas y cada una de las personas ... que ha recibido dinero de la caja central del PSOE entre 2017 y 2024. Desde Pedro Sánchez hasta la última secretaria o el último colaborador. La investigación del juez Ismael Moreno, el instructor del llamado 'caso de los sobres' -según ha aclarado el propio magistrado al partido- por tanto, no se va a limitar ni mucho menos, tal y como pretendía la formación que lidera Pedro Sánchez, a los pagos «sin respaldo documental» entregados a José Luis Ábalos y Koldo García, que fueron los que originaron esta causa.

