El juez avisa al PSOE: la investigación sobre los pagos en 'cash' se extenderá desde Pedro Sánchez a la última secretaria

Una investigación 'total'. La Audiencia Nacional va a poner bajo su lupa todos los pagos en metálico a todas y cada una de las personas ... que ha recibido dinero de la caja central del PSOE entre 2017 y 2024. Desde Pedro Sánchez hasta la última secretaria o el último colaborador. La investigación del juez Ismael Moreno, el instructor del llamado 'caso de los sobres' -según ha aclarado el propio magistrado al partido- por tanto, no se va a limitar ni mucho menos, tal y como pretendía la formación que lidera Pedro Sánchez, a los pagos «sin respaldo documental» entregados a José Luis Ábalos y Koldo García, que fueron los que originaron esta causa.

Ismael Moreno ha contestado al PSOE que no procede la aclaración de la providencia del pasado 26 de noviembre en la que dio diez días al partido para remitir «la relación de pagos en metálico realizados durante el periodo comprendido entre el año 2017 y el año 2024» por esta formación política. El magistrado entiende que esa frase es suficientemente clara y contundente. O sea, que Ferraz tiene que mandar en cuestión de días la relación de todos los pagos en 'cash' de esos ocho años, «con independencia del destinatario».

«Es decir», abunda el instructor para no dejar margen de duda a los responsables de Ferraz, el PSOE tiene que remitir en tiempo récord a la Audiencia Nacional «los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos» referidos a «todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios», que hayan recibido dinero en metálico de la caja del cuartel general del PSOE en Madrid desde que Pedro Sánchez recuperó la secretaria general del partido.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional hace suyo punto por punto el informe de la Fiscalía Anticorrupción, que entiende que la resolución del órgano judicial es «suficientemente clara, sin que contenga algún concepto oscuro, no cabiendo extender la misma, como pretende el solicitante, que tal requerimiento se extienda solo a las personas investigadas en la Causa Especial 20775/2020 (Ábalos y su exasesor) seguida ante el Tribunal Supremo».

Y ello, añade el representante del Ministerio Público, porque dicha información (no en cuanto al soporte documental) ya fue facilitada y no tendría sentido solicitarla nuevamente si ya consta en las actuaciones. De hecho, las lagunas en los documentos que remitió Ferraz en su día al instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente, para tratar de justificar esos pagos en 'cash' a Ábalos y Koldo fueron las que motivaron que el pasado 31 de octubre el Supremo renviara este caso al tribunal de la calle Génova para que abriera una 'pieza separada'.

Leopoldo Puente dejó en manos de su colega Ismael Moreno esta investigación después de que considerara que ni el PSOE ni su exgerente Mariano Moreno en su interrogatorio habían aclarado los pagos en metálico efectuados a José Luis Ábalos y Koldo García en contraprestación por los gastos de representación que aducen: unos 32.000 euros entre ambos entre 2017 y 2021, cuando el primero ejerció como secretario de Organización del partido.

El instructor aseguraba que los socialistas tampoco había «explicado suficientemente» de dónde venían las cantidades de efectivo que tenía en «su propia sede» para hacer «frente a las compensaciones de gastos» que le presentaban sus trabajadores. Y que el partido tampoco había detallado cómo era posible que Koldo, una persona que ni siquiera tenía un cargo orgánico en el partido, se dedicara a gestionar el cobro de gastos de terceros (supuestos miembros del equipo de la Secretaría de Organización).

Poco convincentes

Unas explicaciones que para el juez del Supremo resultaban poco convincentes, a pesar de que el PSOE había argumentado que ese efectivo llegaba regularmente con ayuda de vigilantes de seguridad y que procedía de su cuenta oficial en el BBVA, entidad que gestionaba los traslados.

Ahora, Moreno, en el auto conocido este miércoles, abunda en la idea de que esta investigación 'total' de todos los pagos en metálico realizados por Ferraz a todos y cada uno de sus trabajadores, cargos o colaboradores es «pertinente y necesaria» después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el informe patrimonial sobre Ábalos fechado el pasado 8 de octubre, certificara que había pagos sin «respaldo documental» al exministro y su exasesor.

Y sobre todo, habida cuenta de que ni el partido ni su exgerente han «suficientemente explicado» el «origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE dispondría en su sede para hacer frente con ella a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios». Y todo ello, después de haber quedado claro ya «que esta forma de pago (en metálico) no era infrecuente».