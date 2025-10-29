Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Los Reyes se acercan a los familiares de las víctimas
El rey Juan Carlos I en una visita a España en 2024. Archivo

Juan Carlos I visita España en plena polémica por la publicación en Francia de sus memorias

En el libro, que se hará público el 5 de noviembre coincidiendo con su estancia en Sanxenxo, el rey emérito habla como nunca del distanciamiento con su hijo y su deseo de cerrar su etapa en Abu Dhabi

C. P. S.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:10

Comenta

En plena polémica por la publicación de sus memorias, Juan Carlos I, aterrizará este jueves por la noche en Vitoria para someterse a una revisión ... médica antes de poner rumbo a Portugal para pasar unos días, según ha avanzado El Mundo. Está previsto que el próximo 5 de noviembre, el mismo día que 'Reconciliación' se hará público en Francia, el rey emérito desembarque en Sanxenxo para participar en las regatas previstas para ese fin de semana si la metereología lo permite.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La traición de Vox tumba la Zona de Bajas Emisiones y Valencia ve peligrar 115 millones de euros
  2. 2

    Así fue el día que nos partió el corazón
  3. 3 Se apunta a una cadena de gimnasios de Valencia con una identidad falsa para desvalijar las taquillas
  4. 4

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  5. 5 La Policía blinda la Ciudad de las Artes y las Ciencias con un gran despliegue de agentes antidisturbios
  6. 6 El portero valenciano Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano de 81 años
  7. 7 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  8. 8

    Funeral de Estado en Valencia en medio de la tensión política
  9. 9 229 nombres en nuestra memoria
  10. 10 Moncloa rectifica y habrá saludo de los Reyes y Sánchez a familiares de víctimas de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Juan Carlos I visita España en plena polémica por la publicación en Francia de sus memorias

Juan Carlos I visita España en plena polémica por la publicación en Francia de sus memorias