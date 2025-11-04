Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Camarero, «orgullosa» de Mazón: «Es un día difícil»
Jóvenes catalanes en las pruebas de selectividad.

Jóvenes catalanes en las pruebas de selectividad. EFE

Los jóvenes catalanes, cada vez más conservadores

La mitad de ellos, a favor de la expulsión de migrantes que delincan: el 27% de los chicos de menos de 25 años cree que la violencia de género es un invento del feminismo

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:50

Cataluña tiene posiciones cada vez más conservadoras y hasta autoritarias. Los discursos de la extrema derecha van calando en una parte de la sociedad, sobre ... todo entre los jóvenes varones, que no creen tanto en la democracia como los más adultos y además son críticos con el feminismo. La mitad de la población catalana ya es partidaria de endurecer el Código Penal y de expulsar a los migrantes que delincan.

