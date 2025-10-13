Jordi Mayor, ¿resbalón o verso suelto?

Jordi Mayor no es un alcalde más. No lo es, primero, porque está al frente de un municipio con tanta significación como Cullera. Tampoco lo ... es, porque a su condición de primer edil socialista se le suma la de portavoz de la ejecutiva del PSPV que dirige Diana Morant, además de diputado provincial. Mayor ha escrito en redes sociales este lunes un tuit: «Entenc la desesperació del PP valencià defensant al seu president que NO estava quan més falta ens feia als valencians, però no, l'alcalde de Cullera NO ha qüestionat l'Aemet ni ho farà mai, ja que fer-li sempre cas a la ciència és l'únic camí per a evitar desgràcies».

El comentario se producía con los titulares de la prensa de esta jornada que recogían unas declaraciones del propio Mayor, al hilo de las intensas lluvias registradas este domingo y que, en la zona del Brosquil de esa localidad, superaron los 30 litros por metro cuadrado en apenas 20 minutos. Mayor, según declaraciones recogidas por la Agencia Efe, aseguró que lo «complejo de la situación» es que el episodio intenso de lluvias se ha producido «justo en el momento en el que terminábamos de pasar de alerta naranja, en la que habíamos estado toda la noche, a alerta amarilla, lo cual nos ha sorprendido mucho».

Las palabras de Mayor fueron unánimemente interpretadas como una crítica velada hacia el organismo encargado de enviar las alertas que es precisamente la Aemet. Un comentario, además, que se producía sólo 24 horas después de que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, hubiera mostrado su sorpresa porque la mayor intensidad de las lluvias durante la jornada del sábado se hubiera producido justo cuando se produjo otro cambio de alerta del mismo organismo.

Mayor se ha apresurado este lunes a subrayar que él no ha cuestionado a la Aemet y a marcar distancias con Mazón «que no estaba cuando más falta le hacía a los valencianos». Sin embargo, Presidencia de la Generalitat admitía este lunes el «regalo» que suponía para sus intereses el comentario del dirigente socialista. «Es sorprendente que regale una bola de set así», admitía de forma gráfica una fuente.

Presidencia del Consell admite el regalo que suponen las declaraciones del portavoz socialista

Con todo, las palabras del también diputado provincial del PSPV han dado lugar a la especulación. Cargos socialistas admitían este mismo lunes el «lío» que generaban las palabras del portavoz de la ejecutiva, porque el Palau ha venido sosteniendo que tanto la Aemet como la CHJ, ambos organismos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica, fallaron el 29 de octubre pasado a la hora de proporcionar la información de la lluvia que cabía esperar –los primeros- y el caudal de los barrancos –los segundos- como para poder gestionar desde el Cecopi la riada que arrasó media provincia de Valencia.

Mayor, uno de los jóvenes alcaldes del PSPV de la provincia de Valencia con más proyección, ya protagonizó el mismo 29 de octubre un episodio que no ha terminado de aclararse. Mazón desveló en su día que esa misma tarde había telefoneado al alcalde de Cullera para preguntarle por la situación que las lluvias estaban dejando en su localidad y por los eventuales daños que podría dejar el Xúquer debido al incremento del caudal. Mayor, en cambio, aseguró tiempo después no haber entendido la llamada de Mazón, e incluso deslizó que al jefe del Consell no se le entendía muy bien lo que decía.

Las palabras este domingo del alcalde de Cullera han generado polémica en su propio partido. Fuentes de esta formación se mostraban convencidos de que Mayor no había otra cosa más que expresarse «como un alcalde, sin más», reconociendo las fuertes lluvias que se habían producido en algunas zonas concretas de ese municipio. Otras fuentes restaban importancia a las palabras del primer edil, y recordaban que se trata de uno de los dirigentes socialistas más cercanos a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant.

De hecho, Mayor aprovechaba este lunes para remarcar también en redes sociales que «el canvi climàtic és una evidència científica i els canvis radicals d'oratge en són una conseqüència directa. Per tant, sempre alerta, sempre prenent mesures abans que passen les coses i sempre la responsabilitat primer».