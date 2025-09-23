Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El hermano de Sánchez se sentará en el banquillo por presunto enchufe
Miguel Ángel Rodríguez e Isabel Díaz Ayuso Efe

El jefe de gabinete de Ayuso se apunta al 'lawfare' y acusa a la jueza de estar al servicio de Sánchez

Miguel Ángel Rodríguez insinúa que la instructora suplente ha prevaricado al abrir juicio oral a González Amador sin esperar la resolución de la Audiencia Provincial

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:40

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso se apunta al 'lawfare' y acusa de 'guerra sucia' judicial a a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel ... por abrir juicio oral a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, por el supuesto fraude fiscal de más de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 a través de facturas falsas.

